Акционеры "СИБУРа" одобрили дивиденды за II квартал в 11,2 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Акционеры "СИБУР Холдинга" одобрили выплату дивидендов по итогам второго квартала - 11,2 млрд рублей, сообщила компания.

В прошлом году во II квартале "СИБУР" выплатил акционерам 31,7 млрд рублей.

Недавно компания внесла изменения в дивидендную политику, снизив минимальную долю чистой прибыли, которая может направляться на дивиденды, с 50% до 30%, а также привязав выплату к финансовым и операционным результатам. При этом "СИБУР" будет стараться выплачивать до 50% чистой прибыли.

Финансовые результаты за I квартал по МСФО компания не публиковала, чистая прибыль за первое полугодие составила 139,76 млрд рублей.

По итогам первого полугодия дивиденды составят 21,754 млрд рублей, или 16% от прибыли.

Текущая структура акционеров компании не раскрывается. После завершения слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" в октябре 2021 года было известно, что акционерами "СИБУРа" были Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" консолидировали 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он, по его словам, продал в 2022 году, не раскрыв покупателя).

Сообщалось также, что суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company купил 1,9% "СИБУРа", продавец акций не раскрывался. В 2025 году глава компании Михаил Карисалов подтвердил, что Mubadala - в числе акционеров.

