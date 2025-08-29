Поиск

Отношение "чистый долг"/EBITDA Газпрома за II квартал выросло до 1,71х с 1,68х

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Отношение "чистый долг"/EBITDA "Газпрома" на конец июня 2025 года составило 1,71х после 1,68х на конец марта, сообщила компания.

В преддверии публикации отчета аналитики прогнозировали значение коэффициента в диапазоне от 1,63х до 1,8х, со средним арифметическим в 1,75х.

Чистый долг, скорректированный на депозиты, на конец июня составил 5,5 трлн рублей (прогноз 5,313 трлн рублей) после 5,1 трлн рублей на конец марта.

Зампред концерна Фамил Садыгов сообщил: "Существенно снизился общий долг - до 6 трлн рублей. За отчетный период показатель сократился на 637 млрд рублей в значительной степени благодаря укреплению курса рубля. Величина погашения долговых обязательств в первом полугодии 2025 года превысила объем привлечения. Это - хорошая иллюстрация тщательной работы "Газпрома" по контролю долговой нагрузки".

"Чистый долг, скорректированный на депозиты, снизился на 221 млрд рублей - до 5,5 трлн рублей. Коэффициент долговой нагрузки чистый долг (скорр.) / приведенный к годовому показатель EBITDA уменьшился до 1,71 против 1,83 на конец 2024 года", - добавил он.

Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам. Однако совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя "чистый долг"/ EBITDA) превысит уровень в 2,5х.

