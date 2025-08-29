Московский кредитной банк снизил полугодовую чистую прибыль в 2,8 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московский кредитной банк (МКБ) в первом полугодии 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза - до 6,9 млрд рублей по сравнению с 19,5 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из отчета банка.

Во втором квартале 2025 года чистая прибыль снизилась на 15,5% - до 4,6 млрд рублей против 5,5 млрд рублей за аналогичный период 2024 года.

Расходы банка на создание резервов в январе-июне увеличились на 9,8% - до 11,4 млрд рублей, во втором квартале - на 21,3% - до 6,4 млрд рублей.

Чистый процентный доход до вычета резервов в первом полугодии 2025 года снизился на 29,3% - до 41,98 млрд рублей, после резервов - на 37,6% - до 30,6 млрд рублей. Во втором квартале чистый процентный доход до резервов сократился на 42,2% - до 20,7 млрд рублей, после резервов - на 53,2% - до 14,3 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в январе-июне текущего года вырос на 16,6% - до 7,0 млрд рублей, во втором квартале - на 20,4% - до 3,6 млрд рублей.

Активы банка на 30 июня 2025 года составили 4,613 трлн рублей, сократившись с начала года на 7,9%.

Кредитный портфель после вычета резервов в первом полугодии 2025 года снизился на 10% - до 2,427 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель сократился на 10,9% - до 2,209 трлн рублей, розничный - вырос на 0,8% - до 219,3 млрд рублей.

Средства клиентов в январе-июне текущего года снизились на 7,0% - до 2,955 трлн рублей. Средства юрлиц сократились на 8,2% - до 1,980 трлн рублей, физлиц - на 4,7% - до 974,9 млрд рублей.

Собственный капитал банка в первом полугодии вырос на 1,6% - до 354,8 млрд рублей.

МКБ по итогам второго квартала 2025 года занимал 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".