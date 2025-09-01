Рубль утром почти не меняется в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка понижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль незначительно повышается на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2485 руб. (-0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,28 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в районе 11,2-11,3 руб. за юань на торгах в понедельник, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Полагаем, что основным фактором в формировании курсового тренда продолжает выступать рост сезонной активности импортеров, усиленный смягчением кредитных условий и активным снижением ключевой ставки ЦБ РФ, которые происходят на фоне дальнейшей стагнации экспорта и заметного сужения профицита текущего счета платежного баланса, - пишет эксперт в обзоре. - В среднесрочной перспективе продолжаем ориентироваться на сохранение поступательного ослабления рубля. Наш краткосрочный таргет пока остается в диапазоне 11-11,5 руб. за юань. Допускаем, что на текущей неделе курс попытается закрепиться в верхней части указанного диапазона. В понедельник ждем сохранения котировок в районе 11,2-11,3 руб. за юань".

Цены на нефть

Нефтяной рынок немного ускорил темпы повышения утром в понедельник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 по московскому времени составила $67,65 за баррель, что на 0,27% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,3%, до $64,21 за баррель.

Цены на нефть немного выросли по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%), однако в целом за август снизились на 6% в связи с ожиданиями роста предложения при сокращении спроса.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), увеличат квоты с 1 сентября. Общая квота ОПЕК+ на сентябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тыс. б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

В центре внимания рынка остаются также геополитические новости. Трейдеры будут следить за встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе саммита ШОС.