XPeng и Nio в августе увеличили поставки электромобилей до рекордных объемов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей XPeng и Nio увеличили поставки в августе до рекордных объемов, в то время как продажи Li Auto снизились третий месяц подряд.

XPeng в августе отгрузила 37 709 машин (рост на 2,7% м/м и в 2,7 раза в годовом сравнении), зафиксировав рекордно высокие продажи второй месяц подряд.

Nio отгрузила рекордные 31 305 электромобилей, - на 48,9% больше, чем в июле, и в 1,6 раза больше, чем в августе 2024 года.

Производитель смартфонов Xiaomi, который выпустил свой первый электромобиль SU7 в конце марта 2024 года, в прошлом месяце поставил на рынок более 30 тыс. машин.

BYD поставила 373 626 машин (рост на 8,5% м/м и на 0,2% г/г).

Между тем продажи Li Auto в августе снизились третий месяц подряд в годовом сравнении и составили 28 529 электрокаров (снижение на 7,2% м/м и в 1,7 раза г/г).

