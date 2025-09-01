Поиск

Аналитики допустили рост индекса S&P 500 на 20% до конца 2026 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Evercore ISI полагают, что американский рынок акций может вырасти на 20% до конца следующего года благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта.

Индекс S&P 500 достигнет 7750 пунктов к концу 2026 года, что связано с "технологической революцией, которая выведет акции, мультипликаторы и общество на новые высоты", говорится в сообщении инвестфирмы.

Торги в пятницу индикатор завершил на отметке 6460,26 пункта. В понедельник биржи США закрыты в связи с праздничным днем. С начала текущего года S&P 500 поднялся на 9,8%.

Evercore ISI в рамках наиболее оптимистичного сценария развития событий не исключает подъема S&P 500 до 9000 пунктов до конца следующего года. "Медвежий" прогноз предполагает снижение до 5000 пунктов при сохранении высокой инфляции и замедлении экономического роста.

При этом аналитики инвестфирмы полагают, что 2025 год S&P 500 завершит на отметке 6250 пунктов, то есть снизится более чем на 3% с нынешнего уровня.

Американский фондовый рынок растет уже четыре месяца подряд, неоднократно обновляя исторические максимумы на фоне оптимизма относительно высоких корпоративных доходов и потенциального снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Драйвером ралли стал технологический сектор: акции таких компаний, как Nvidia Corp., Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Microsoft Corp., подорожали минимум на 20% в этом году.

