"Т-Технологии" выходят на рынок кредитных историй

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Т-Технологии", в состав которой входит Т-Банк, создает в своей структуре бюро кредитных историй.

ЦБ РФ в понедельник сообщил о внесении АО "Технологичное бюро кредитных историй" в реестр бюро кредитных историй. Эта компания была учреждена сентябре прошлого года как АО "Технологичность", нынешнее название (и сокращенное - АО "Т-БКИ") получила в мае 2025 г.

Генеральный директор АО - Андрей Антоненко (его полный тезка работает в Т-Банке более восьми лет, с 2023 года занимает пост руководителя отдела новых сервисов). БКИ зарегистрировано по тому же адресу, что и Т-Банк : в бизнес-центре "МirLand" на улице Хуторская, д.38.

"Интерфакс" направил запрос в МКПАО "Т-Технологии" . О планах группы выйти на этот рынок источник агентства сообщал несколько месяцев назад, тогда в "Т-Технологиях" не комментировали эту информацию.

Перечень бюро на сайте регулятора пока не обновился, на данный момент он содержит пять участников: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро (ОКБ, с ним сотрудничает Т-Банк ), БКИ "КредИнфо", "Спектрум кредитное бюро", БКИ "Скорингбюро" (бывшая "дочка" Equifax).

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.