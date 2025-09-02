РФПИ и China Railway Real Estate Group построят в Пекине китайско-российский центр

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и корпорация China Railway Real Estate Group договорились о партнерстве в проекте строительства китайско-российского торгового, экономического и культурного центра.

Проект предусматривает строительство комплекса в центральном деловом районе Пекина, который входит в состав Пекинской зоны свободной торговли, сообщил РФПИ. Планируется, что в результате будет создан инновационный и промышленный кластер, посвященный китайско-российскому сотрудничеству.

Ожидается, что в кластере разместятся российские торгово-промышленные палаты, финансовые институты и ведущие компании, работающие в стратегических отраслях, включая энергетику, сельское хозяйство и другие.

Строительство центра будет способствовать укреплению двусторонних отношений, стимулируя прямое экономическое взаимодействие, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении фонда.