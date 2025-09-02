И.о. гендиректора ГТЛК Парнев возглавил компанию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приняли решение назначить заместителя главы ГТЛК Михаила Парнева генеральным директором компании, сообщает пресс-служба компании.

"Михаил Парнев избран на должность генерального директора ГТЛК сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

На посту гендиректора Парнев сменит Евгения Дитриха, который возглавлял компанию с ноября 2020 года.

Ранее ГТЛК вошла в состав специальной рабочей группы по координации деятельности институтов развития при Совете при президенте по нацпроектам, возглавляемой председателем ВЭБ.РФ.

"Цель – создать крупнейшую лизинговую компанию не только в транспортных сегментах, но и в инфраструктуре, недвижимости, станкостроении, а также других отраслях", - сказал Парнев, слова которого приводятся в сообщении.

Новый руководитель начинал карьеру в министерстве путей сообщения СССР, затем занимал руководящие должности в ГТК "Россия", авиакомпании "Руслан-Эйр", Минтрансе РФ, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, Федеральной аэронавигационной службе, Федеральном агентстве воздушного транспорта.

С 2020 года работал гендиректором авиакомпании "Сириус-Аэро", в 2022 году возглавил авиакомпанию "Русджет". С декабря 2023 года работал заместителем гендиректора ГТЛК.

В начале августа этого года ВЭБ.РФ сообщал, что Парнев назначен исполняющим обязанности гендиректора ГТЛК.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.