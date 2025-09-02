Шведский финтех-стартап Klarna проведет IPO в США на $1,27 млрд

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Шведский финтех-стартап Klarna вернулся к плану проведения первичного размещения акций в США и планирует привлечь до $1,27 млрд.

Компания разместит 34,3 млн акций по цене $35-37, сообщается в направленных регулятору документах. При этом Klarna продаст около 5,6 млн бумаг, другие акционеры (включая Sequoia Capital и Heartland A/S) - примерно 28,8 млн бумаг.

Ведущими андеррайтерами размещения являются Goldman Sachs, J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Акции Klarna будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером KLAR.

Если размещение пройдет по верхней границе цены, рыночная стоимость компании будет составлять около $14 млрд.

Klarna подала предварительную заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ноябре 2024 года. Однако в апреле этого года компания поставила первичное размещение на паузу из-за торговой войны, инициированной Вашингтоном, что стало причиной нестабильной ситуации на мировым финансовых рынках.

Шведская компания планировала выйти на открытый рынок еще в 2021 году, тогда она рассчитывала на оценку около $50 млрд. В ходе инвестраунда в 2022 году она была оценена в $46,5 млрд.

Klarna, созданная в 2005 году, специализируется на онлайн-платежах в рассрочку. В первом полугодии компания получила чистый убыток в размере $153 млн, выручку - $1,52 млрд. За аналогичный период 2024 года убыток составлял $38 млн, выручка - $1,33 млрд.