Поиск

Шведский финтех-стартап Klarna проведет IPO в США на $1,27 млрд

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Шведский финтех-стартап Klarna вернулся к плану проведения первичного размещения акций в США и планирует привлечь до $1,27 млрд.

Компания разместит 34,3 млн акций по цене $35-37, сообщается в направленных регулятору документах. При этом Klarna продаст около 5,6 млн бумаг, другие акционеры (включая Sequoia Capital и Heartland A/S) - примерно 28,8 млн бумаг.

Ведущими андеррайтерами размещения являются Goldman Sachs, J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Акции Klarna будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером KLAR.

Если размещение пройдет по верхней границе цены, рыночная стоимость компании будет составлять около $14 млрд.

Klarna подала предварительную заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ноябре 2024 года. Однако в апреле этого года компания поставила первичное размещение на паузу из-за торговой войны, инициированной Вашингтоном, что стало причиной нестабильной ситуации на мировым финансовых рынках.

Шведская компания планировала выйти на открытый рынок еще в 2021 году, тогда она рассчитывала на оценку около $50 млрд. В ходе инвестраунда в 2022 году она была оценена в $46,5 млрд.

Klarna, созданная в 2005 году, специализируется на онлайн-платежах в рассрочку. В первом полугодии компания получила чистый убыток в размере $153 млн, выручку - $1,52 млрд. За аналогичный период 2024 года убыток составлял $38 млн, выручка - $1,33 млрд.

Klarna США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве, в том числе в сфере ИИ и энергетики

Цена нефти Brent выросла до $68,43 за баррель

Акции "Газпрома" вышли в лидеры роста на новостях о газопроводах в Китай и Монголию

Миллер сообщил о подписании обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2"

Миллер сообщил о подписании обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2"

Ozon запускает процедуру регистрации юрлица в РФ в рамках редомициляции

Ozon запускает процедуру регистрации юрлица в РФ в рамках редомициляции

Источник заявил, что прогноз кабмина по росту ВВП РФ может быть понижен до 1,2%

Бюджет РФ

Источник сообщил, что дефицит бюджета РФ в 2025 г. может быть выше плановых 1,7% ВВП

Источник сообщил, что дефицит бюджета РФ в 2025 г. может быть выше плановых 1,7% ВВП
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7086 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });