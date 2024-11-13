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Сервис онлайн-платежей Klarna подал предварительную заявку на IPO в США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Шведский сервис онлайн-платежей Klarna подал предварительную заявку на первичное размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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Дата и объем размещения пока не определены.

В прошлом месяце, после очередного инвестраунда, аналитики оценили стоимость Klarna примерно в $14,6 млрд.

В июне 2021 года компания, основанная в 2005 году и специализирующаяся на онлайн-платежах в рассрочку, стала самым дорогим стартапом Европы, получив оценку стоимости $45,6 млрд. В 2022 году оценка падала до $6,7 млрд.

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