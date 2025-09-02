Поиск

ЦБ учтет замедление роста ВВП при решении по ставке только вкупе с другими факторами

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Замедление роста ВВП РФ во втором квартале происходило быстрее ожиданий ЦБ, это можно рассматривать как некий дополнительный фактор дезинфляции, который будет учитываться при принятии решения по ставке в сентябре, но только в сочетании с другими факторами и показателями, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции во вторник.

"По сравнению с краткосрочной оценкой, которая давалась по итогам апрельского и июльского заседаний в комментарии к прогнозу, фактический рост ВВП, то есть рост спроса, идет несколько ниже этих величин", - сказал он, комментируя вопрос о динамике ВВП РФ во втором квартале.

"Соответственно это говорит в пользу некоторой дополнительной дезинфляции при прочих равных. Приниматься во внимание это, конечно же, будет и на сентябрьском заседании, и при обновлении прогноза в октябре. Но только в сочетании с другими факторами и показателями, начиная от инфляции как таковой и заканчивая темпами роста кредитования и инфляционными ожиданиями", - заявил Заботкин.

Как сообщалось, ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0-2,0%.

При этом в комментариях к прогнозу ЦБ оценивал рост ВВП во II квартале на уровне 1,8%, а по итогу он оказался значительно ниже – Росстат оценил рост во II квартале на уровне 1,1% (после роста на 1,4% в I квартале), поэтому динамика ВВП пока идет ниже ожидаемой средней траектории ЦБ (то есть ниже 1,5% в 2025 году).

