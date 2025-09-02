Рубль во вторник умеренно подешевел в паре с юанем, несмотря на активный рост нефти

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел, несмотря на активный рост нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,27 руб., что на 4,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара 3 сентября на 16,86 копейки, до 80,5947 руб./$1, и уменьшил курс евро на 54,68 копейки, до 93,8373 руб./EUR1.

"Вопреки ожиданиям завершение налогового периода не привело к резкой слабости рубля, курс лишь немного потерял уверенность - доллар все больше пребывает над 80,5, юань наращивает силы для рывка через 11,3. Справедливости ради, нужно отметить, что и объем налоговых выплат в августе в отличие от июля был относительно небольшим. В целом оставаясь невысоким на фоне по-прежнему неравномерного восстановления импорта, спрос на валюту все же постепенно растет. Профицит счета текущих операций сезонно снижается, а ЦБ уже на будущей неделе может опустить ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 16%. Относительно стабильные цены на нефть в последние месяцы, продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля сдерживают рублевое ослабление. С учетом невысокой ликвидности валютного рынка изменение баланса спроса и предложения может быстро продавить курс, цели - выше 82 за доллар и 11,5 за юань к концу сентября, а краткосрочный прогноз - 80,2-81,2 и 11,2-11,4, соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Инвесторы анализируют новости относительно визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Китайское турне президента РФ продолжалось во вторник в Пекине.

Путин прибыл в Китай в воскресенье с четырехдневной поездкой, первым городом посещения стал Тяньцзинь, здесь президент принял участие в саммите ШОС, а также провел серию двусторонних переговоров с зарубежными лидерами, которая затем продолжилась и в столице.

В рамках визита Путина в Китай подписаны 22 документа - меморандумы, протоколы, договоры, соглашения, сообщается на сайте Кремля. Документы охватывают такие сферы сотрудничества, как космос, атомная энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, инновации.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что Белый дом на этой неделе рассмотрит все возможности для воздействия на Россию. Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать варианты санкционного давления на РФ, поскольку конфликт на Украине все еще продолжается.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают активно укрепляться вечером во вторник, инвесторы оценивают геополитические новости и ждут встречи представителей стран ОПЕК+ на грядущих выходных.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени поднялась на 1,17%, до $68,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожают на 2,22%, до $65,42 за баррель.

Заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться будущий размер добычи топлива этой группой стран, состоится 7 сентября. Ранее восемь участников ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), до этого добровольно ограничивавших добычу, начали ускоренное наращивание своих квот.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 сентября осталась на прежнем уровне - 17,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц уменьшилась во вторник на 1 базисный пункт, до 17,88% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 3 базисных пункта, до 19,46% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,08% годовых.