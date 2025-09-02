Поиск

Более 20 документов подписано в рамках визита Путина в Китай

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписаны 22 документа - меморандумы, протоколы, договоры, соглашения, сообщается на сайте Кремля.

Документы охватывают такие сферы сотрудничества, как космос, атомная энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, сотрудничество СМИ, инновации и ветеринарно-санитарный контроль.

Среди ключевых документов - соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

Также "Росатом" и Агентство по атомной энергии Китая подписали меморандум о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на сотрудничество в области интеграции российского научного прибора "Пылевой мониторинг Луны" в состав китайского космического аппарата миссии "Чанъэ-7".

Российский научный фонд и министерство науки и технологий Китая подписали меморандум о взаимопонимании о совместном финансировании научно-исследовательских проектов.

"Сбербанк" заключил соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития с университетом Цинхуа.

РФ Китай Владимир Путин Газпром
