Минфин предложил снизить требования для статуса "суперквала" в эксперименте по организованным торгам криптовалютой

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ считает возможным снижение требований для получения статуса "особо квалифицированного" инвестора, чтобы расширить состав участников экспериментального правового режима (ЭПР) по организованным торгам криптовалютой, заявил журналистам директор департамента финансовой политики министерства финансов Алексей Яковлев в кулуарах ВЭФ-2025.

ЦБ РФ в марте направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри ЭПР для категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

"Мы ровно эти цифры обсуждаем (100 млн руб. инвестиций и 50 млн руб. доходов за прошлый год - ИФ). Мы считаем, что можно эти критерии скорректировать в меньшую сторону. Вот как раз таки сейчас проводится обсуждение", - сказал Яковлев.

Он не уточнил, насколько именно могут быть снижены требования к "суперквалам".

"Критерии, они должны, с одной стороны, ограничить потенциальный круг участников, но с другой стороны, не создать такие условия, когда мы не даем, скажем так, допуска к легальной инфраструктуре какой-то наиболее чувствительной части населения. Поскольку это будет предвосхищать собой разработку постоянно действующего регулирования, нам нужно обкатать все процессы для того, чтобы мы не на супермаленькой прослойке посмотрели", - сказал глава департамента Минфина.

"Могут быть рассмотрены предложения в целях снижения этого лимита, вот как я сказал, чтобы у нас прослойка граждан, которые туда подпадут (в эксперимент - ИФ), была более существенная и мы смогли обкатать все процессы", - добавил он.

Банк России в своем письме в правительство также предложил вне ЭПР разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости. В мае регулятор опубликовал письмо, которое разрешает финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам ПФИ, ценные бумаги и ЦФА, доходность которых привязана к стоимости ETF на криптовалюты.

ЦБ в письме в правительство также отмечал, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.

Сейчас в России граждане имеют право покупать криптовалюту и владеть ею, но использовать её для расчетов внутри страны запрещено. Из-за отсутствия российской централизованной биржи цифровая валюта может приобретаться только на иностранных обменных площадках.