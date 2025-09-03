Поиск

OpenAI покупает стартап Statsig и оплатит сделку своими акциями

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, покупает стартап Statsig, занимающийся разработкой инструментов для тестирования функций программного обеспечения.

Сделка будет полностью оплачена акциями OpenAI. Исходя из текущей оценки стоимости OpenAI в $300 млрд, сумма сделки составит около $1,1 млрд.

Главный исполнительный директор Statsig Виджай Раджи будет назначен техническим директором по приложениям OpenAI и возглавит инженерную разработку ChatGPT и Codex, говорится в сообщении компании.

После завершения сделки сотрудники Statsig перейдут в штат OpenAI, при этом компания продолжит осуществлять независимую деятельность, развивая собственные продукты и обслуживая свою клиентскую базу.

OpenAI ChatGPT Statsig
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курс юаня на МосБирже превысил отметку 11,3 руб. впервые с конца июля

Курс юаня на МосБирже превысил отметку 11,3 руб. впервые с конца июля
Восточный экономический форум - 2025

Минфин РФ не получал запросов от крупных банков с просьбой о докапитализации

Нефтяники в августе получили 80,4 млрд руб. по демпферу, в июле - 60 млрд руб.

Нефтяники в августе получили 80,4 млрд руб. по демпферу, в июле - 60 млрд руб.

Минфин РФ с 5 сентября увеличит продажу валюты/золота до 1,4 млрд руб. в день

ЦБ РФ отозвал лицензию у санируемого банка "Таврический"

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7094 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });