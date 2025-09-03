OpenAI покупает стартап Statsig и оплатит сделку своими акциями

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, покупает стартап Statsig, занимающийся разработкой инструментов для тестирования функций программного обеспечения.

Сделка будет полностью оплачена акциями OpenAI. Исходя из текущей оценки стоимости OpenAI в $300 млрд, сумма сделки составит около $1,1 млрд.

Главный исполнительный директор Statsig Виджай Раджи будет назначен техническим директором по приложениям OpenAI и возглавит инженерную разработку ChatGPT и Codex, говорится в сообщении компании.

После завершения сделки сотрудники Statsig перейдут в штат OpenAI, при этом компания продолжит осуществлять независимую деятельность, развивая собственные продукты и обслуживая свою клиентскую базу.