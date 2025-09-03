Поиск

Рост цен на бензин в РФ с 26 августа по 1 сентября замедлился до 0,3% с 0,6% неделей ранее

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 26 августа по 1 сентября выросли на 0,30% после повышения на 0,60% с 19 по 25 августа, на 0,43% с 12 по 18 августа, на 0,41% с 5 по 11 августа, на 0,28% с 29 июля по 4 августа и с 22 по 28 июля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 1 сентября увеличились на 6,70%, по темпам роста более чем в полтора раза обогнав уровень общей инфляции (4,10% с начала года).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 1 сентября была на уровне 62,27 руб. (на 25 августа - 62,08 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 59,01 руб. (58,83 руб.), АИ-95 – 64,42 руб. (64,22 руб.), АИ-98 – 84,87 руб. (84,78 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 26 августа по 1 сентября подросли на 0,07% после роста на 0,11% с 19 по 25 августа, на 0,01% с 12 по 18 августа и с 5 по 11 августа, снижения на 0,02% с 29 июля по 4 августа, роста на 0,05% с 22 по 28 июля. С начала года дизтопливо подорожало на 2,11%. Средняя цена ДТ в стране на 1 сентября составляла 71,52 руб. за литр (неделей ранее 71,57 руб.)

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).

Президент РФ назвал рыночной формулу цены газа по "Силе Сибири 2"

Курс юаня на МосБирже превысил отметку 11,3 руб. впервые с конца июля

Восточный экономический форум - 2025

Минфин РФ не получал запросов от крупных банков с просьбой о докапитализации

Нефтяники в августе получили 80,4 млрд руб. по демпферу, в июле - 60 млрд руб.

Минфин РФ с 5 сентября увеличит продажу валюты/золота до 1,4 млрд руб. в день

ЦБ РФ отозвал лицензию у санируемого банка "Таврический"

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

