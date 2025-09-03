Поиск

Цены на яйца в РФ снова начали расти, за неделю – на 0,3%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ снова начали расти, подорожала и курятина.

Как сообщил Росстат в среду, цены на яйца за неделю с 26 августа по 1 сентября повысились на 0,3%. Неделей ранее еще отмечалось их снижение на 0,2%.

Цены на мясо кур выросли на 0,2%. Таким образом, символический рост на предыдущей неделе в 0,03% оформился во вполне четкую динамику.

Сахар-песок подорожал на 0,4% против 0,2% неделей ранее. В то же время рост цен на гречневую крупу замедлился до 0,2% с 0,3% на предыдущей неделе.

Росстат также сообщил, что с 26 августа по 1 сентября цены на говядину, баранину выросли на 0,4%, на сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания - на 0,3%, свинину, пшеничную муку, макаронные изделия, маргарин - на 0,2%, сыры, мороженую рыбу, ржаной и пшеничный хлеб, пастеризованное молоко, подсолнечное масло и пшено - на 0,1%.

В то же время цены на сметану, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания снизились на 0,2%, ультрапастеризованное молоко, сливочное масло, вермишель, печенье, черный чай и соль - на 0,1%.

Росстат
