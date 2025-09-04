Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз по прибыли банковского сектора на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей, говорится в аналитическом обзоре регулятора.

Банки в 2024 году получили рекордные 3,8 трлн рублей прибыли.

ЦБ также сохранил прогноз по чистой процентной марже в 2025 году на уровне 4-4,4%. В течение года регулятор ожидает смещение значения ближе к верхней границе диапазона. "Управляя своим процентным риском в условиях смягчения денежно-кредитных условий, банки, как правило, сильнее снижают ставки по привлекаемым средствам, чем по выдаваемым кредитам", - отмечает регулятор.