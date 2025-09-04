Поиск

В Goldman Sachs считают, что цена золота может подскочить до $5 тыс. из-за ситуации с ФРС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цена золота может приблизиться к $5 тыс. за тройскую унцию, если действия президента США Дональда Трампа подорвут независимость Федеральной резервной системы (ФРС), полагают аналитики Goldman Sachs.

Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex в четверг дешевеют на 1%, до $3597,3 за унцию.

С начала года драгметалл подорожал на 35% за счет повышенного спроса инвесторов на защитные активы. При этом традиционные активы-"убежища", такие как доллар и гособлигации США, просели из-за политической неопределенности и бюджетных рисков.

В последнее время рынок следит за атаками Трампа на руководство Федрезерва, в том числе за его попытками уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук. Это дело сейчас рассматривается в суде.

"Сценарий с нарушением независимости Федрезерва может привести к росту инфляции, снижению рынка акций и долгосрочных облигаций, а также подрыву статуса доллара как резервной валюты", - заявил Даан Стрейвен из Goldman Sachs.

Золото, с другой стороны, является "активом, ценность которого не зависит от доверия к институтам", добавил эксперт.

Базовый прогноз банка предусматривает рост цены золота до $4 тыс. за унцию к середине 2026 года. Однако массовый отток частных инвесторов из долларовых активов может подтолкнуть котировки ещё выше.

"Если 1% частных вложений в рынок US Treasuries перейдет в золото, цена достигнет почти $5 тыс. за унцию", - говорится в сообщении аналитиков Goldman.

Goldman Sachs США ФРС Дональд Трамп Лиза Кук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор
Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Восточный экономический форум - 2025

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок
Восточный экономический форум - 2025

Решетников сообщил об охлаждении экономики РФ быстрее ожиданий

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7100 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });