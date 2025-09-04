В Goldman Sachs считают, что цена золота может подскочить до $5 тыс. из-за ситуации с ФРС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Цена золота может приблизиться к $5 тыс. за тройскую унцию, если действия президента США Дональда Трампа подорвут независимость Федеральной резервной системы (ФРС), полагают аналитики Goldman Sachs.

Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex в четверг дешевеют на 1%, до $3597,3 за унцию.

С начала года драгметалл подорожал на 35% за счет повышенного спроса инвесторов на защитные активы. При этом традиционные активы-"убежища", такие как доллар и гособлигации США, просели из-за политической неопределенности и бюджетных рисков.

В последнее время рынок следит за атаками Трампа на руководство Федрезерва, в том числе за его попытками уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук. Это дело сейчас рассматривается в суде.

"Сценарий с нарушением независимости Федрезерва может привести к росту инфляции, снижению рынка акций и долгосрочных облигаций, а также подрыву статуса доллара как резервной валюты", - заявил Даан Стрейвен из Goldman Sachs.

Золото, с другой стороны, является "активом, ценность которого не зависит от доверия к институтам", добавил эксперт.

Базовый прогноз банка предусматривает рост цены золота до $4 тыс. за унцию к середине 2026 года. Однако массовый отток частных инвесторов из долларовых активов может подтолкнуть котировки ещё выше.

"Если 1% частных вложений в рынок US Treasuries перейдет в золото, цена достигнет почти $5 тыс. за унцию", - говорится в сообщении аналитиков Goldman.