Международные резервы РФ с 22 по 29 августа увеличились на $2,7 млрд

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 29 августа составили $685,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 22 августа международные резервы равнялись $682,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.