Международные резервы России с 5 по 12 сентября увеличились на $6,6 млрд

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 12 сентября составили $705,1 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 5 сентября международные резервы равнялись $698,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.