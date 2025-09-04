Индекс активности в сфере услуг США в августе вырос до максимума за 6 месяцев

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе вырос до максимальных за шесть месяцев 52 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM).

В июле показатель составил 50,1 пункта.

Аналитики в среднем прогнозировали его повышение в августе до 51 пункта, по данным Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Подындекс новых заказов подскочил до 56 пунктов с 50,3 пункта месяцем ранее, индикатор активности бизнеса - до 55 пунктов с 52,6 пункта, запасов - до 53,2 пункта с 51,8 пункта.

Подындекс занятости в августе увеличился до 46,5 пункта с июльских 46,4 пункта, однако остался ниже отметки в 50 пунктов третий месяц подряд.

Индикатор ценового давления опустился до 69,2 пункта с 69,9 пункта.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

"Мы отметили все более частые упоминания влияния пошлин, а также признаки того, что деловая активность и импорт были простимулированы стремлением компанией опередить ожидаемый рост цен при подготовке к пиковому сезону праздников", - говорится в сообщении ISM.

Между тем значение августовского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, снизилось до 54,5 пункта с 55,7 пункта в июле. Сводный PMI в прошлом месяце уменьшился до 54,6 пункта с 55,1 пункта.