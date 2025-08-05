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Индекс активности в сфере услуг США в июле неожиданно снизился до 50,1 пункта

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле снизился до 50,1 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 51,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Подындекс новых заказов в июле снизился до 50,3 пункта июньских 51,3 пункта, запасов бизнеса - до 51,8 пункта с 52,7 пункта, занятости - до 46,4 пункта с 47,2 пункта. Индикатор ценового давления поднялся до максимальных с октября 2022 года 69,9 пункта с 67,5 пункта в июне.

"Июльский показатель PMI продолжает указывать на медленные темпы роста", - говорится в комментариях к отчету. Респонденты отмечали негативное влияние на бизнес сезонных и погодных факторов, однако самой распространенной темой оставалось влияние тарифов, сообщает ISM.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем значение июльского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, повысилось до 55,7 пункта с 52,9 пункта в июне. Составной PMI в июле поднялся до 55,1 пункта с 52,9 месяцем ранее.

США
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