В ВЭБ заявили, что пенсионные фонды и банки КНР могут стать источниками денег для инвестпроектов в РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ видит средства российских пенсионных фондов и китайских банков среди потенциальных дополнительных источников финансирования инвестпроектов в РФ, сообщил заместитель председателя госкорпорации Юрий Корсун.

"Как мы видим себе будущие источники? Во-первых, мы считаем, что "фабрика" (проектного финансирования - ИФ) никуда не денется, она будет поддерживать какое-то определенное количество проектов. Уже само по себе - это триллионы инвестиций. Мы, если честно, считаем, что действительно в скором будущем появится возможность привлекать деньги, например, со стороны китайских банков. Не просто привлекать деньги, а именно привлекать деньги в привязке к тому, что значимое количество подрядных организаций сейчас - это китайские организации, это китайские подрядчики, это закупка китайского оборудования и так далее. И когда существует такая связка, то в общем-то разговаривать о сопутствующем финансировании полностью имеет смысл", - сказал Корсун, выступая на сессии ВЭФ-2025.

Еще один потенциальный источник, использование которого ВЭБ обсуждает уже некоторое время, это пенсионные деньги. "Мы очень серьезно думаем над тем, как довести до проектов длинные деньги из пенсионных фондов. Пока какого-то легкого решения здесь нет, потому что основной вопрос - это как обеспечить, скажем так, защищенность с точки зрения рисков этих пенсионных накоплений. Это не такая простая задача. Но это тот источник, который действительно имеет длинные деньги. И тот источник, который может предоставлять длинные деньги по фиксированной ставке. То есть не требует каких-то дополнительных инструментов", - отметил зампред ВЭБа.

"Мы же видим определенное участие пенсионных фондов, например, в проектах линейной инфраструктуры. Они там есть. Почему они не могут, скажем так, применяться к проектам любой другой инфраструктуры - портов, аэропортов или нефтегазовой инфраструктуры? Это такой большой, серьезный вопрос. Но, как я сказал, основная сложность - это обеспечение риск/качества, необходимого для пенсионных фондов", - констатировал он.

Также в ходе своего выступления Корсун обратил внимание на проблему концентрации рисков по крупным, капиталоемким проектам, с которой сталкиваются коммерческие банки.

"Возникает, оказывается, еще одна проблема. Мы ее так сильно не замечали, но коллеги-банкиры ее стали обозначать. Не берусь сейчас подтвердить цифры и точность расчетов, но один банкир мне недавно сказал, что крупнейший проект "Газпрома" превышает по объему инвестиций норматив Н6 (ограничивает максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков - ИФ) по всей банковской системе. Тогда встает вопрос концентрации рисков и, вообще, как банковской системе обслуживать вот эти огромные, капиталоемкие проекты. И это некая дискуссия, которую перед нами сейчас поставили коммерческие банки. Там тоже есть определенные решения, но это такой вот угол, который мы раньше вообще никогда не обсуждали", - рассказал зампред ВЭБа.