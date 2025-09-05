Поиск

ВЭБ и Сбер планируют обновить модель финансирования проектов ГЧП

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ и Сбербанк заключили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) соглашение о сотрудничестве по созданию новой модели финансирования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения институциональных инвесторов.

Документ подписали первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Расширить возможности по привлечению инвестиций предполагается на основе двухэтапной модели финансирования долгосрочных инфраструктурных ГЧП-проектов, говорится в сообщении ВЭБа. Такой механизм предусматривает выпуск нового типа облигаций и разработку единого стандарта ГЧП.

Сбер, как крупнейший кредитор региональной инфраструктуры, готов предложить свою экспертизу по формированию портфеля типовых проектов в сфере государственно-частного партнерства, отмечается в сообщении. Вместе с ВЭБом банк намерен разрабатывать и внедрять новые финансовые инструменты. Планируется, что Сбер будет участвовать в пилотном выпуске нового класса облигаций, привлекая к этому ГЧП-проекты из своего портфеля.

ВЭБ Сбер ГЧП финансирование
Запасы нефти в США выросли за неделю на 2,42 млн баррелей

Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

