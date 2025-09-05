"Газпром" и Монголия подписали меморандум по изучению перспектив газификации Улан-Батора

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар рассмотрели перспективы сотрудничества в газовой отрасли, говорится в сообщении российского концерна.

"На рабочей встрече отмечены преимущества использования природного газа, эффективного и экологичного источника энергии, для повышения качества жизни людей и развития промышленности. В присутствии Алексея Миллера и Гомбожавына Занданшатара заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора", - отмечается в информации.

Ранее в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума Занданшатар заявил, что Монголия, через территорию которой планируется проложить газопровод из России в Китай, может и сама использовать российский газ: "Монголия не только транзитная страна, Монголия может и потреблять, закупать природный газ, подключить крупные города Монголии к данному газопроводу, то есть провести газификацию. Это поможет развитию промышленности нашей страны, борьбе с экологическими бедствиями, такими как смог в Улан-Баторе зимой. И принесет новые возможности экономике Монголии, в том числе станет стратегически важным природным ресурсом для того, чтобы решить насущные вопросы".