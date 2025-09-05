Монголия, которая будет транзитировать газ из РФ в Китай, может и закупать его

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Монголия, через территорию которой планируется проложить газопровод из России в Китай, может и сама использовать его, заявил премьер-министр Гомбожавын Занданшатар в ходе пленарной сессии Владивостокского экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что Монголия, кроме готовности стать транзитной страной для поставки российского газа в Китай, может и закупать его, а также подключить крупные города к газопроводу, то есть провести газификацию.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас проводятся исследовательские работы на этот счет. "И как раз дьявол кроется в деталях. Поэтому нам нужно еще исследовать и обсудить" - сказал Занданшатар.