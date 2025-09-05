Сделка ВТБ по продаже "Росгосстраха" застопорилась из-за сложностей с ее финансированием

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по продаже компании "Росгосстрах" застопорилась из-за возникших сложностей с ее финансированием, вопрос прояснится в ближайший месяц, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава ВТБ Андрей Костин.

"Сумма (сделки) хорошая была. Я не знаю, сделка шла-шла, сейчас она где-то застопорилась. Не знаю, но такое впечатление, что что-то у покупателя что-то с финансированием", - сказал Костин представителям СМИ.

Он выразил надежду на то, что разрешение Центрального банка по согласованию сделки все же будет выдано. "Я думаю, это будет понятно в ближайший месяц", - добавил Костин.

"Если нет, то будем оставлять ("Росгосстрах"). Для нас "Росгосстрах" не так важен, потому что он не влияет на капитал. Это вложение в профильный актив финансовый. Но просто мы уже начали продавать наши активы страховые, продали компанию "ВТБ Страхование", желания больше заниматься таким бизнесом у нас нет. Поэтому, если не продадим ("Росгосстрах"), то (он) останется и будет у нас. Все понятно будет в ближайший месяц или два", - сказал глава ВТБ журналистам.

В интервью РБК ТВ на полях ВЭФ-2025 в развитие темы Костин сообщил: "Мы не называем (потенциального покупателя "Росгосстраха" - ИФ), потому что всегда эти вещи чувствительны. В ближайшее время будет понятно - этот покупатель купит или нет. В принципе, были согласованы базовые все условия (сделки)".

Для ВТБ "Росгосстрах" "сегодня зарабатывает хороший доход, у него хороший возврат на капитал", продолжил глава ВТБ. "Просто страховой бизнес - это серьезный бизнес, им надо серьезно заниматься, и мы когда-то встали на путь продажи, мы продали "ВТБ Страхование" в свое время, не хотели бы серьезно заниматься сегодня страховым бизнесом. Если лишние год-два придется этим заниматься, то ничего плохого в этом нет, над нами не каплет, как говорится. Нас никак не отягощает этот актив. Он зарабатывает хорошие деньги и растет в стоимости", - резюмировал Костин.

Относительно завершенной много лет назад сделки с продажей "ВТБ Страхования" Костин уточнил:" У нас есть пакет акций, полученный при реализации "ВТБ Страхования" - в "СОГАЗе" . Но мы пока там тоже остаемся, это профильное вложение считается для нас".

Значительно раньше, говоря о сделке по продаже "Росгосстраха", Костин отмечал, что первоначально было несколько претендентов на приобретение, "но сейчас вроде бы один остался". Он уточнил, что этот претендент - "игрок на финансовом рынке, но не на страховом".

В конце августа первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам: "Мы вступаем в финальный месяц по сделке по "Росгосстраху". Сентябрь будет определять, останется ли "Росгосстрах" в составе группы ВТБ или будет продан внешнему контрагенту".

По его словам, "потенциальным кандидатом на покупку РГС не является "СОГАЗ" и не является структура Сударикова (Сергей Судариков, считался одним из крупнейших бенефициаров группы "Регион" - ИФ). "Это не эти контрагенты, с кем мы ведем переговоры по продаже "Росгосстраха", они не были претендентами на участие в сделке и не участвовали в due diligence", - говорил Пьянов.

Относительно перспектив развития бизнеса другого значимого страховщика группы ВТБ - компании "Росгосстрах Жизнь" - Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2025 сообщил "Интерфаксу", что она не войдет в периметр сделки по продаже "Росгосстраха", группа будет компанию развивать.

По оценке одного из экспертов страхового рынка, рыночная оценка такого актива, как ПАО СК "Росгосстрах", может составлять 100 млрд рублей и более. Он напомнил в беседе с "Интерфаксом", что на начальном этапе переговоров о возможной продаже в числе претендентов упоминались страховая компания "СОГАЗ", а также многопрофильная группа компаний, работающих во всех сегментах финансового рынка, - ГК "Регион". Позднее в список соискателей вошла и осталась группа компаний "Балтийский лизинг".

По словам собеседника агентства, "размеры бизнеса "Росгосстраха" и объем самой сделки, скорее всего, потребуют привлечения под нее значительного кредита покупателем, это может создать технические сложности для исполнения самой сделки".

Чистая прибыль "Росгосстраха" по МСФО в I полугодии 2025 года составила 5,4 млрд рублей. Активы компании увеличились до 130,2 млрд рублей по сравнению со 128 млрд рублей на 31 декабря 2024 года. Капитал страховщика увеличился до 71 млрд рублей по сравнению с 65,7 млрд рублей на ту же дату. Выручка по договорам страхования выросла на 6,8% в I полугодии текущего года по сравнению с I полугодием прошлого года - до 48,9 млрд рублей.

"Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках сделки по покупке активов "Открытия" в декабре 2022 года. Менеджмент банка заявлял, что страховой бизнес не комплементарен ВТБ, однако группа не готова продавать актив по любой цене. Банку "ФК Открытие" принадлежало более 99% в капитале "Росгосстраха", миноритарным акционерам - менее 1%.