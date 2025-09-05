Рынок акций РФ в пятницу превысил 2900п по индексу МосБиржи

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос на новостях западных СМИ о нежелании президента США Дональда Трампа вводить новые антироссийские санкции, а также ожиданиях очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 12 сентября; сдерживающим фактором выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent откатился к $65 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2900 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Группа Позитив" (+2,3%), "Совкомфлота" (+2,2%) и "Роснефти" (+2,2%); подешевели бумаги "РусГидро" (-2,2%) на новостях о моратории на дивиденды.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2901,45 пункта (+1%), индекс РТС – 1120,73 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 сентября, составил 81,5556 руб. (+25,79 копейки).

За неделю индекс МосБиржи прибавил 0,1%, индекс РТС просел на 1,4% на фоне роста доллара от ЦБ на 1,22 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Татнефти" (+1,8%), "Русала" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Газпрома" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (+1,2%), "МТС" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +1% "префы"), "НЛМК" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "ВК" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%).

АФК "Система" пока не планирует пересматривать свою дивидендную политику, сообщил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков. "Пока нет", - сказал Евтушенков на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на соответствующий вопрос. Он затруднился сказать, видит ли АФК возможности для выплаты дивидендов по итогам 2025 года.

Мораторий ПАО "РусГидро" на выплату дивидендов до 2029 года в числе прочих мер был одобрен на прошедшем в четверг совещании по энергетике, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами совещания. В целом были приняты все меры, которые предлагались ранее, сказал собеседник агентства. В "РусГидро" не ответили на запрос "Интерфакса".

Ранее сообщалось о подготовке правительством РФ вместе с руководством "РусГидро" предложений по улучшению экономического состояния компании. В рамках этого плана обсуждается отказ энергохолдинга от выплаты дивидендов.

Также подешевели в пятницу акции "Группы компаний ПИК" (-1,3%).

В пятницу телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что президента США Трамп хотел бы избежать введения дополнительных мер против РФ, так как убежден, что санкции могут помешать переговорам по завершению украинского конфликта.

"Трамп ранее угрожал Путину "серьезными последствиями", если он не закончит войну, однако теперь президент США опасается, что такие меры могли бы помешать переговорам", - приводит телеканал слова сотрудника администрации США.

В свою очередь NBC пишет, что другой причиной, по которой Трамп не торопится вводить меры против РФ, могут быть его отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

"Осложнять ситуацию могут отношения Трампа с Путиным: он сообщил своим советникам, что не намерен разрушать их", - передал телеканал со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией.

При этом NBC отмечает, что президент США все с большим пессимизмом смотрит на возможность завершения украинского конфликта или встречи Путина с Владимиром Зеленским в ближайшее время.

Также CNN и NBC, вслед за другими американскими СМИ, сообщили, что в ходе разговора с европейскими лидерами и Зеленским в четверг президент США призвал собеседников прекратить покупать российскую нефть и начать оказывать больше экономического давления на Китай.

Пока нет наработок по организации телефонного разговора президентов РФ и США, но он может быть быстро организован, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет никаких наработок", - сказал Песков, комментируя заявление Трампа о том, что он скоро намерен провести разговор с российским лидером. "Организован он (разговор) может быть очень быстро", - добавил он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ему неизвестно о запросах со стороны США разговора американского и российского лидеров. На вопрос журналистов, был ли уже запрос на этот телефонный разговор с американской стороны, Ушаков ответил: "Об этом я не слышал".

Владимир Путин заявил в пятницу, что при достижении договоренностей по долгосрочному миру на Украине Россия будет исполнять их в полном объеме, и никакой необходимости в воинских контингентах НАТО на территории этой страны не будет.

"Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их (контингентов - ИФ) нахождении на территории Украины. Потому что, если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025.

Вместе с тем, по словам президента, эти вопросы "с нами на серьезном уровне пока никто не обсуждал".

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи завершает неделю в приподнятом настроении, закрепляясь над отметкой 2900 пунктов. Кроме того, развивается импульс ослабления рубля, что является фактором позитивной переоценки акций экспортеров.

В то же время покупателей сдерживало снижение цен на нефть Brent в район $65 за баррель на ожиданиях дополнительного наращивания добычи в октябре странами ОПЕК+ - альянс будет принимать решение по квотам 7 сентября. Примечательно, что металлы и другие сырьевые товары, напротив, подорожали на фоне резкого снижения индекса доллара DXY после публикации слабой статистики по рынку труда США за август, которая подогрела ожидания снижения процентных ставок Ферезерва на заседании 17 сентября.

В понедельник по инициативе Бразилии состоится саммит БРИКС в онлайн-формате, его участники обсудят торговую политику Трампа. В КНР выйдут данные по торговому балансу. На российском рынке "Московская биржа" возобновит торги обыкновенными акциями "Группы Эталон". Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 сентября - колебания в коридоре 2850-2950 пунктов, считает Шепелев.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев обратил внимание, что внешние рынки в конце недели выросли на ожиданиях снижения ставки Федрезерва США из-за охлаждения рынка труда. Рынок акций РФ в пятницу также подрос, поскольку недавнее ужесточение риторики Трампа по отношению к России уже не выглядит серьезным, а в выступлениях участников Восточного экономического форума преобладают оптимистичные заявления.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в широком диапазоне 2600-3000 пунктов. Уровень поддержки в районе 2830 пунктов оказался достаточно прочным. Локально размах колебаний сократился до более узкого диапазона 2830-2930 пунктов, но это временно. На дневном фрейме умеренно восходящий тренд также не выглядит сломанным, а это значит, что шансы на возврат к 3000 пунктам сохраняются, считает Калачев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу рынок акций РФ скорректировался вверх на надеждах стабилизации геополитической обстановки. В пятницу в западных СМИ появились сообщения о неготовности Трампа ужесточить санкций против России и намерении не испортить отношения с Путиным.

ВТБ подтвердил планы привлечь 80-100 млрд руб. в рамках вторичного предложения акций. При этом, по словам главы ВТБ Андрея Костина, цена допэмиссии банка пока не определена и будет зависеть от рынка, отметила аналитик.

На следующей неделе рынок акций РФ останется в ожидании геополитических новостей и, в частности, деталей возможной встречи Путина и Трампа. В то же время к концу текущей недели западные страны должны принять решение по новым санкциям в отношении РФ, которые могут коснуться прежде всего энергетического сектора. Важным будет то, присоединятся ли США к потенциальным ограничениям: при негативном сценарии на российский рынок могут вернуться более заметные продажи с перспективой пробоя индексом Мосбиржи уровня 2800 пунктов и закрытия августовского "гэпа". Если же Трамп займет нейтральную позицию, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на подведении итогов заседания ЦБ РФ в пятницу и потенциальном снижении ключевой ставки на 1-2 п.п. с текущих 18%. Важным также будет сигнал регулятора на последующие заседания, считает аналитик.

При умеренно оптимистичном сценарии индекс Мосбиржи может стремиться к августовскому пику 3014 пунктов. В РФ при этом будут опубликованы данные по потребительской инфляции за август, которые также будут влиять на решение ЦБ РФ, и динамика ВВП за II квартал, напомнила Кожухова.

Аналитики компании "Цифра брокер" отметили выросшие с вечера четверга акции Arenadata (+3,8% в пятницу) на сообщениях о прекращении уголовного дела в отношении IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого на основании отсутствия доказательств его причастности к преступлению. Рынок воспринял эту информацию как позитивный сигнал для IT-сектора в целом. Завершение разбирательства в отношении значимой фигуры отрасли снижает степень неопределенности и потенциальные репутационные риски, что способствует улучшению инвестиционного климата для IT-компаний, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

На следующей неделе внимание инвесторов в первую очередь будет приковано к заседанию Банка России 12 сентября, на котором регулятор примет решение по уровню ключевой ставки. Индекс МосБиржи продолжит колебаться в диапазоне 2825-2925 пунктов с возможным тестированием верхней границы диапазона при благоприятном сочетании новостных факторов, заключили аналитики компании "Цифра брокер".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, единой позиции рынка относительно решения ЦБ РФ по ключевой ставке в сентябре нет: согласно различным опросам, с очень небольшим перевесом лидирует мнение, что регулятор снизит ставку на 2 п.п. Если снижение будет меньшим, то рынок отреагирует на это распродажами. Ввиду сложившейся неопределенности вполне возможно, что активизации покупателей в преддверии объявления решения ЦБ не произойдет.

В воскресенье состоится заседание ОПЕК+, и нельзя исключать, что члены расширенного картеля примут решение увеличить добычу. Если это произойдет, нефть Brent вполне сможет закрепиться ниже текущей поддержки $66 за баррель и взять курс на следующую преграду в $62,1, ожидает аналитик. В противном случае в понедельник можно ждать краткосрочного подскока котировок ближе к $70 за баррель. Некоторая "надежда" на рост нефти связана с приближением сезона ураганов, которые могут на какое-то время вывести из строя нефтедобывающие мощности в США и Мексике, полагает Антонов.

Мировые фондовые рынки

В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), вечером просели Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,2-0,7%) и США (индексы к 18:50 по Москве снизились на 0,1-0,5%).

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, формализующий торговое соглашение с Японией, в соответствии с которым максимальная пошлина на большинство японских товаров, включая автомобили и комплектующие, составит 15%. Договоренности были достигнуты еще в июле, но не были формализованы, так как Вашингтон и Токио продолжали согласовывать детали. Соглашение также отменяет введенные ранее пошлины на авиационные компоненты, фармпрепараты и ряд другой продукции.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле сократился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,5%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Великобритании в июле увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Экономика еврозоны во II квартале 2025 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Финальная оценка совпала с предыдущей. Консенсус-прогноз экспертов также не предполагал ее пересмотра, по данным Trading Economics.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 22 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 75 тыс., по данным Trading Economics. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 4,3% по сравнению с 4,2% в предыдущий месяц, что совпало с ожиданиями экспертов.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены ускорили снижение, подогретое накануне опасениями увеличения квот ОПЕК+ и данными о росте запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москвесоставила $65,16 за баррель (-2,7% и -1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $61,56 за баррель (-3% и -0,8% в четверг).

Саудовская Аравия, один из лидеров сделки ОПЕК+, продвигает ускоренное наращивание добычи нефти участниками ОПЕК+ для восстановления доли рынка, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из траншей ограничений восьми стран ОПЕК+, на 2,2 млн б/с, ускоренно возвращен на рынок с апреля по сентябрь текущего года. Сейчас действуют ограничения в 1,65 млн б/с - до конца 2026 года.

Встреча восьми стран ОПЕК+ намечена на 7 сентября. Решение пока не принято, пишет Bloomberg. Это подтверждают источники "Интерфакса", знакомые с ходом подготовки к встрече.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак также говорил, что пока в повестке рассмотрения нет вопроса об увеличении добычи, решения принимаются на самом заседании по итогам оценки ситуации на рынке.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,59 млн баррелей.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в пятницу выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (+13,3%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+7,2%), расписки "О'Кей" (+6%), бумаги ПАО "Инград" (+5%), "Росгосстраха" (+3,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,6%), "Сахалинэнерго" (+2,7%), "Трубной металлургической компании" (+2,3%).

Подешевели акции ПАО "Каршеринг Руссия" (-6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,64 млрд рублей (из них 4,73 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,95 млрд рублей на акции "Т-Технологии").