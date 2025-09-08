Уолл-стрит снизилась в пятницу на обеспокоенности ослаблением экономики США

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу.

Инвесторы изучали данные рынка труда США за август, оценивая состояние экономики страны и перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании в сентябре.

Количество рабочих мест в США в августе увеличилось на 22 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 75 тыс., по данным Trading Economics.

Безработица в прошлом месяце повысилась до 4,3%, максимального уровня с октября 2021 года, с 4,2% в предыдущий месяц.

Сигнализирующие об ослаблении рынка труда данные усилили обеспокоенность общим состоянием американской экономики и укрепили ожидания участников рынка, связанные со снижением базовой процентной ставки ФРС. Вероятность ее снижения в сентябре на 25 базисных пунктов теперь оценивается в 89%, на 50 б.п. - в 11%, по данным FedWatch.

Аналитики Bank of America изменили прогноз относительно базовой ставки ФРС и теперь ожидают, что до конца текущего года она будет снижена дважды. В банке полагают, что Федрезерв опустит ставку в сентябре и декабре, тогда как согласно предыдущему прогнозу ставка должна была оставаться на текущем уровне до второго полугодия 2026 года.

"Появились более четкие доказательства ухудшения спроса на рабочую силу, а не только ее предложения", - отметили аналитики BofA.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала Broadcom. Рыночная стоимость одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции увеличилась на 9,4% после сильной отчетности и сообщения о получении заказа на сумму $10 млрд от нового клиента.

Самое большое снижение в составе S&P 500 продемонстрировала канадская Lululemon Athletica (-18,6%). Квартальная отчетность производителя и ритейлера спортивной одежды разочаровала инвесторов. Кроме того, компания ухудшила прогноз на текущий фингод.

Стоимость бумаг DocuSign Inc. увеличилась на 4,8%. Разработчик технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов резко сократил чистую прибыль во втором финквартале, однако скорректированный показатель превзошел ожидания рынка.

Акции Tesla подорожали на 3,6%. Совет директоров компании попросил ее акционеров одобрить новый компенсационный пакет главному исполнительному директору Илону Маску, предусматривающий вознаграждение в размере $1 трлн за 10 лет.

Среди других компаний "великолепной семерки" бумаги Nvidia Corp. подешевели на 2,7%, Microsoft Corp. - на 2,6%, Amazon.com Inc. - на 1,4%, Apple Inc. - менее чем на 0,1%. Капитализация Alphabet Inc. повысилась на 1,2%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,5%.

Сократили рыночную стоимость банки и компании финансового сектора, в том числе Wells Fargo & Co. - на 3,5%, JPMorgan Chase & Co. - на 3,1%, Visa Inc. - на 3%, Citigroup Inc. - на 1,7%, Goldman Sachs Group и Berkshire Hathaway - на 1,4%, American Express Co. - на 1,3%, Bank of America Corp. - на 1,1%.

Котировки акций нефтегазовых Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp. снизились на 2,6% и 2,8% соответственно.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,48% - до 45400,86 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,32% - до 6481,50 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,03% и закрылся на отметке 21700,39 пункта.