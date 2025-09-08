Поиск

Уолл-стрит снизилась в пятницу на обеспокоенности ослаблением экономики США

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу.

Инвесторы изучали данные рынка труда США за август, оценивая состояние экономики страны и перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании в сентябре.

Количество рабочих мест в США в августе увеличилось на 22 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 75 тыс., по данным Trading Economics.

Безработица в прошлом месяце повысилась до 4,3%, максимального уровня с октября 2021 года, с 4,2% в предыдущий месяц.

Сигнализирующие об ослаблении рынка труда данные усилили обеспокоенность общим состоянием американской экономики и укрепили ожидания участников рынка, связанные со снижением базовой процентной ставки ФРС. Вероятность ее снижения в сентябре на 25 базисных пунктов теперь оценивается в 89%, на 50 б.п. - в 11%, по данным FedWatch.

Аналитики Bank of America изменили прогноз относительно базовой ставки ФРС и теперь ожидают, что до конца текущего года она будет снижена дважды. В банке полагают, что Федрезерв опустит ставку в сентябре и декабре, тогда как согласно предыдущему прогнозу ставка должна была оставаться на текущем уровне до второго полугодия 2026 года.

"Появились более четкие доказательства ухудшения спроса на рабочую силу, а не только ее предложения", - отметили аналитики BofA.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала Broadcom. Рыночная стоимость одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции увеличилась на 9,4% после сильной отчетности и сообщения о получении заказа на сумму $10 млрд от нового клиента.

Самое большое снижение в составе S&P 500 продемонстрировала канадская Lululemon Athletica (-18,6%). Квартальная отчетность производителя и ритейлера спортивной одежды разочаровала инвесторов. Кроме того, компания ухудшила прогноз на текущий фингод.

Стоимость бумаг DocuSign Inc. увеличилась на 4,8%. Разработчик технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов резко сократил чистую прибыль во втором финквартале, однако скорректированный показатель превзошел ожидания рынка.

Акции Tesla подорожали на 3,6%. Совет директоров компании попросил ее акционеров одобрить новый компенсационный пакет главному исполнительному директору Илону Маску, предусматривающий вознаграждение в размере $1 трлн за 10 лет.

Среди других компаний "великолепной семерки" бумаги Nvidia Corp. подешевели на 2,7%, Microsoft Corp. - на 2,6%, Amazon.com Inc. - на 1,4%, Apple Inc. - менее чем на 0,1%. Капитализация Alphabet Inc. повысилась на 1,2%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,5%.

Сократили рыночную стоимость банки и компании финансового сектора, в том числе Wells Fargo & Co. - на 3,5%, JPMorgan Chase & Co. - на 3,1%, Visa Inc. - на 3%, Citigroup Inc. - на 1,7%, Goldman Sachs Group и Berkshire Hathaway - на 1,4%, American Express Co. - на 1,3%, Bank of America Corp. - на 1,1%.

Котировки акций нефтегазовых Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp. снизились на 2,6% и 2,8% соответственно.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,48% - до 45400,86 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,32% - до 6481,50 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,03% и закрылся на отметке 21700,39 пункта.

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

"Восьмерка" ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. б/с

Новак отметил, что Россия полностью исполняет свои обязательства в ОПЕК+

Миллер заявил, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Глава ВТБ не видит качественного ухудшения в экономике за последний квартал

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Предложение валюты компаниями в РФ в августе выросло на 21,6%, до $30,4 млрд

Денежная база в России снизилась с 22 по 29 августа на 44,5 млрд рублей

