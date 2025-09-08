Поиск

РЖД в январе-августе снизили погрузку угля на Д.Востоке на 4%, нефти и нефтепродуктов – на 6,3%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-августе 2025 года погрузила 47,8 млн тонн грузов, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила пресс-служба филиала.

По итогам 8 месяцев погрузка каменного угля уменьшилась на 4% до 23,3 млн тонн (48,7% общего объема погрузки - ИФ). Впервые снижение погрузки угля было отмечено в феврале, продолжилось в последующие месяцы. До этого на протяжении нескольких лет погрузка угля на ДВЖД только росла.

Погрузка нефти и нефтепродуктов сократилась на 6,3% до 5,2 млн тонн, лесных грузов – на 8,9% до 1,7 млн тонн, черных металлов – на 4,1% до 576,5 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 15,3% до 313,9 тыс. тонн.

В то же время погрузка железной и марганцевой руды выросла на 16,3% до 2,2 млн тонн, цветной руды и серного сырья – в 4,3 раза до 684,8 тыс. тонн, зерна – в 1,3 раза до 103,7 тыс. тонн.

Отмечается, что в августе этого года погрузка снизилась на 6,8% к показателю августа 2024 года – до 6 млн тонн.

Грузооборот ДВЖД в январе-августе 2025 года увеличился на 2,5% и составил 162,4 млрд тарифных тонно-километров.

ДВЖД в 2024 году погрузила более 76,1 млн тонн грузов, что на 2,6% превысило показатель 2023 года. В том числе погрузка каменного угля возросла на 4,2% до 36,1 млн тонн (47,4% общего объема).

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.

