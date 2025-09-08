Поиск

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Доля российских самолетов в парке группы "Аэрофлот" может достигнуть 50% в горизонте до 2033-2035 гг., сообщил гендиректор компании Сергей Александровский журналистам на ВЭФ-2025.

"Флот группы может увеличиться до 460 воздушных судов до 2030 года (сейчас их 349 - ИФ). Основной фактор этого увеличения – поставка отечественных воздушных судов. Пропорцию в целом в горизонте до 2033-2035 года видим у себя порядка 50% – это отечественные воздушные суда", - сказал Александровский.

Он подтвердил, что рост доли российской авиатехники будет обеспечен поставками МС-21. Ранее, в 2023 году, "Аэрофлот" заключил с лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис" твердый контракт на 18 самолетов этого типа. При этом, как ранее заявлял Александровский, до 2033 года "Аэрофлот" рассчитывает на поставку 200 МС-21, в том числе до 2030 года – 108 таких машин.

"Активно обсуждаем условия следующих соглашений на 90 самолетов. Хотели бы до конца года это обсуждение завершить и выйти на подписание твердых контрактов", - сказал Александровский на ВЭФ.

Сейчас парк группы "Аэрофлот" насчитывает 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных Boeing и Airbus, а также 78 отечественных региональных Superjet 100. Еще три A330 перевозчик арендует вместе с экипажем у авиакомпании iFly.

В прошлом году президент Владимир Путин поручал увеличить до 2030 года авиационную подвижность населения минимум в 1,5 раза по сравнению с показателем 2023-го при обеспечении доли отечественных самолетов в парке перевозчиков не менее чем в 50%. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что норму о 50%-й доле российских самолетов планируется законодательно закрепить.

Начало поставок новой российской авиатехники, созданием которой занимается ПАО "ОАК" (входит в "Ростех"), ранее несколько раз откладывалось, в том числе на фоне санкционных ограничений. Выход в серийное производство МС-21 в импортозамещенном облике, по последним официальным данным, ожидается в 2026 году.

