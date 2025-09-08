ОПЕК+ в октябре сможет увеличить добычу нефти на 177 тыс. б/с

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Фактический рост добычи нефти ОПЕК+ в октябре с учетом компенсаций может составить 177 тыс. б/с, до 37,978 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ОПЕК.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, Саудовская Аравия сможет увеличить добычу к сентябрю на 42 тыс. б/с, до 10,020 млн б/с; Россия - на 57 тыс. б/с, до 9,421 млн б/с; Ирак - на 17 тыс. б/с, до 4,107 млн б/с; ОАЭ - на 12 тыс. б/с, до 3,377 млн б/с; Кувейт - на 41 тыс. б/с, до 2,559 млн б/с; Казахстан - всего на 1 тыс. б/с, до 1,541 млн б/с; Алжир - на 4 тыс. б/с, до 963 тыс. б/с; Оман - на 3 тыс. б/с, до 794 тыс. б/с.

Как сообщалось, в понедельник секретариат ОПЕК опубликовал обновленный график компенсаций для стран, допустивших превышение квот в период действия добровольных сокращений. Шесть участников альянса обязуются компенсировать 4,779 млн б/с накопленной сверхдобычи до конца июня 2026 года. При этом наибольший объем сокращений выпадет на первую половину следующего года.

Также в воскресенье "добровольцы" ОПЕК+ утвердили увеличение плана добычи на октябрь на 177 тыс. б/с. Это станет первым траншем по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений в 1,65 млн б/с.

В число стран "добровольцев" ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман.