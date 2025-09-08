Поиск

ОПЕК+ в октябре сможет увеличить добычу нефти на 177 тыс. б/с

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Фактический рост добычи нефти ОПЕК+ в октябре с учетом компенсаций может составить 177 тыс. б/с, до 37,978 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ОПЕК.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, Саудовская Аравия сможет увеличить добычу к сентябрю на 42 тыс. б/с, до 10,020 млн б/с; Россия - на 57 тыс. б/с, до 9,421 млн б/с; Ирак - на 17 тыс. б/с, до 4,107 млн б/с; ОАЭ - на 12 тыс. б/с, до 3,377 млн б/с; Кувейт - на 41 тыс. б/с, до 2,559 млн б/с; Казахстан - всего на 1 тыс. б/с, до 1,541 млн б/с; Алжир - на 4 тыс. б/с, до 963 тыс. б/с; Оман - на 3 тыс. б/с, до 794 тыс. б/с.

Как сообщалось, в понедельник секретариат ОПЕК опубликовал обновленный график компенсаций для стран, допустивших превышение квот в период действия добровольных сокращений. Шесть участников альянса обязуются компенсировать 4,779 млн б/с накопленной сверхдобычи до конца июня 2026 года. При этом наибольший объем сокращений выпадет на первую половину следующего года.

Также в воскресенье "добровольцы" ОПЕК+ утвердили увеличение плана добычи на октябрь на 177 тыс. б/с. Это станет первым траншем по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений в 1,65 млн б/с.

В число стран "добровольцев" ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман.

ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

В РФ утвердили концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Футбольный клуб "Тоттенхэм" отклонил два предложения о покупке

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России

Changan стремится минимизировать возможный годовой убыток в России
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });