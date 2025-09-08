Поиск

"Добровольцы" ОПЕК+ должны будут компенсировать до июля 2026 г. 4,8 млн б/с сверхдобычи

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных ограничениях производства нефти, но превысили установленные квоты, должны компенсировать до июля 2026 года 4,779 млн б/с накопленной сверхдобычи, говорится в сообщении ОПЕК.

Согласно обновленному графику, более половины от этого объема должен компенсировать Казахстан - 2,63 млн б/с. Погашение будет растянуто до июня 2026 года включительно. При этом основной объем компенсаций придется на первое полугодие 2026 года: в январе страна должна будет сократить добычу на 100 тыс. б/с, в феврале - на 300 тыс. б/с, в марте - на 450 тыс. б/с, в апреле - на 490 тыс. б/с, в мае - на 550 тыс. б/с, в июне - 650 тыс. б/с. До конца же текущего года страна будет сокращать нефтепроизводство от 10 тыс. б/с до 35 тыс. б/с ежемесячно.

На втором месте по объему компенсаций Ирак - 1,4 млн б/с. Погашение также будет растянуто до июня 2026 года включительно, но, в отличие от Казахстана, будет выполнено равномерно: от 122 тыс. б/с до 130 тыс. б/с ежемесячно.

Россия взяла на себя обязательство компенсировать 311 тыс. б/с до конца текущего года. В частности, в августе и сентябре страна должна сократить добычу на 85 тыс. б/с, в октябре - на 70 тыс. б/с, в ноябре - на 65 тыс. б/с, в декабре - на 6 тыс. б/с.

ОАЭ обязуются компенсировать 309 тыс. б/с до конца июня 2026 года, Оман - 70 тыс. б/с до марта 2026 года включительно, Кувейт - 59 тыс. б/с до конца текущего месяца.

Алжир и Саудовская Аравия смогут поддерживать производство на уровне установленных квот, сверхдобычи за ними не зафиксировано.

