Рубль вечером ускорил темпы снижения, обновил минимум с апреля в паре с юанем

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль упал, несмотря на рост цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,594 руб., что на 19,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань поднимался выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 сентября на 78,41 копейки, до 82,3397 руб., и увеличил курс евро на 1,09 рубля, до 96,5691 руб..

"Давление на курс рубля продолжает оказывать увеличение спроса на иностранную валюту, в основном со стороны импорта. Он восстанавливается по мере усиления потребительской и деловой активности. Этому способствует снижение процентных ставок в экономике вслед за ключевой. В то же время предложение инвалюты остается ограниченным из-за относительно низкой стоимости нефти на мировом рынке. Это усугубляется для наших экспортеров геополитическим дисконтом в ценах на поставки российского сырья, а также санкционными ограничениями на них. Поэтому рубль может продолжить дешеветь к юаню. После преодоления обозначенного ранее серьезного технического препятствия в виде пятимесячной вершины 11,52 руб., следующей целью роста юаня может стать полугодовой максимум, находящийся чуть ниже отметки 11,85 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие несколько дней намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "Очень скоро. В течение следующих нескольких дней", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном в воскресенье.

Трамп также заявил, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России. По сообщениям американских СМИ, он ответил "да" на вопрос журналиста о том, готов ли он к таким действиям. Подробностей президент не привел.

Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России.

Подъем цен на нефть замедлился вечером в понедельник, участники рынка оценивают решение ОПЕК+ и новые заявления президента США Дональда Трампа относительно санкций против России.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени повышается на 1,04%, до $66,17 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,91%, до $62,41 за баррель.

За прошлую неделю фьючерсы на Brent и WTI снизились в цене более чем на 3% на опасениях, связанных с формированием избытка предложения на рынке в случае увеличения добычи странами ОПЕК+.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, на встрече 7 сентября утвердили увеличение добычи в октябре на 137 тыс. б/с. Решение принято ввиду стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных условий, выраженных в низких нефтяных запасах, говорится в сообщении альянса.

Это станет первым траншем по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений в 1,65 млн б/с, которые должны были действовать до конца 2026 года. Теперь планируется избавиться от них до августа.

Между тем согласованное на выходных наращивание добычи оказалось менее масштабным, чем предыдущие.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 сентября уменьшилась на 2 базисных пункта, до 17,73% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в понедельник, 8 сентября, осталась на прежнем уровне - 17,85% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 3 базисных пункта, до 19,25% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,95% годовых.