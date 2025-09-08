Поиск

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Лидеры ЕС приедут в США для обсуждения сделки по Украине

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие несколько дней намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

"Очень скоро. В течение следующих нескольких дней", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Он отметил, что "не в восторге" от ситуации, связанной с Украиной.

"Я недоволен ими. Я недоволен всем, что связано с этой войной", - заявил американский президент.

Однако, по его мнению, ситуация будет урегулирована.

"Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем", - подчеркнул Трамп.

Президент США также заявил, что некоторые лидеры ЕС посетят Белый дом в начале этой недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.

"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник в индивидуальном порядке, и я думаю, что мы уладим этот вопрос", - заключил он.

США Дональд Трамп Владимир Путин Украина
