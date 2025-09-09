Поиск

Дефицит консолидированного бюджета России в январе-июле снизился до 4 трлн рублей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет России в январе-июле 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 4,0006 трлн рублей, сообщается вна сайте Федерального казначейства.

Дефицит консолидированного бюджета в январе-июне 2025 года составлял 4 трлн 953,1 млрд рублей, следовательно, в июле бюджет исполнен с профицитом 952,5 млрд рублей.

Для сравнения: в январе-июле 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 1 трлн 14,2 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-июле текущего года составили 42 трлн 31,8 млрд рублей (в январе-июле 2024 года - 39 трлн 513,2 млрд рублей), расходы - 46 трлн 32,4 млрд рублей (годом ранее - 38 трлн 499,0 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета в январе-июле составил 4 трлн 621,6 млрд рублей при доходах 20 трлн 327,6 млрд рублей, расходах - 24 трлн 949,2 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты регионов в январе-июле исполнены с профицитом 246,2 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 14 трлн 562,7 млрд рублей, расходах - 14 трлн 316,5 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые семь месяцев текущего года исполнены с профицитом 232,3 млрд рублей. Доходы фондов составили 12 трлн 368,2 млрд рублей, расходы - 12 трлн 135,9 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 142,5 млрд рублей при доходах 2 трлн 277,0 млрд рублей и расходах 2 трлн 134,5 млрд рублей.

