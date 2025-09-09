Венгрия заключила с Shell 10-летний контракт на поставку 2 млрд куб. м газа в год

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия заключила десятилетний контракт с Shell на поставку 2 млрд куб. м газа ежегодно, начиная с 2026 года, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в социальных сетях.

"Это самый крупный и долгосрочный контракт на закупку природного газа, когда-либо заключенный с западным поставщиком. Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие", - написал Сийярто.

Он отметил, что контракт с Shell позволит частично диверсифицировать газовый баланс страны, добавив новые объемы к уже существующим источникам.

При этом Сийярто подчеркнул, что основу энергобезопасности Венгрии обеспечивают долгосрочные контракты на поставку газа с восточными поставщиками.

По данным статистического справочника Eni, в 2023 году суммарный импорт газа Венгрией составил 8,2 млрд куб. м (в 2024 году - тот же объем), в том числе 6,8 млрд куб. м из России.

Долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в Венгрию был заключен на 15 лет в 2021 году. С осени 2023 года к нему действует допсоглашение, позволяющее получать дополнительные объемы газа. Страна получает российский газ по трубопроводу "Турецкий поток".