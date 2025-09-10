Fitch повысило прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,4%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 2,4% с ожидавшихся в июле 2,2%, отметив более сильные, чем ожидалось, экономические данные за второй квартал.

Несмотря на повышение прогноза, он по-прежнему предполагает существенное замедление темпов роста по сравнению с 2,9% в 2024 году.

Эксперты Fitch отмечают свидетельства замедления экономики США, которые проявляются в "жестких" статданных. Позитивные сюрпризы в плане роста экономики еврозоны частично обусловлены опережающим повышением объемов внешней торговли из-за угрозы американских пошлин, говорится в сентябрьском обзоре Global Economic Outlook, GEO.

Прогноз роста ВВП Китая на текущий год повышен до 4,7% с 4,2%, еврозоны - до 1,1% с 0,8%, США - до 1,6% с 1,5%.

Эксперты агентства отмечают ослабление неопределенности, связанное с тарифной политикой США.

"По нашим последним оценкам, эффективная ставка пошлин на импорт в США составляет 16%, что очень близко к предыдущим прогнозам", - говорится в обзоре. Пошлины для Мексики, Канады и Европы ниже этого уровня, но в Азии, без учета Китая, они выше.

"Прояснение ситуации вокруг размера пошлин не меняет того факта, что они огромны и приведут к замедлению глобального экономического роста. И признаки ослабления экономики США теперь проявляются в реальных данных, это больше не просто результаты опросов, оценивающих настроения", - отмечает главный экономист Fitch Брайан Култон.

Эксперты агентства полагают, что до настоящего времени повышение пошлин слабо проявлялось в данных по инфляции в США, поскольку тарифный шок был частично поглощен за счет корпоративных прибылей. Однако они ожидают, что бизнес будет активнее перекладывать на потребителей рост затрат позднее в этом году. Усиление инфляции будет сдерживать рост зарплат и негативно сказываться на потребительских расходах в США, предупреждает Fitch.

Агентство повысило прогноз роста мирового ВВП на 2026 год на 0,1 п.п., до 2,3%.