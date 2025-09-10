Запасы нефти в США выросли за неделю на 3,94 млн баррелей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей - до 424,6 млн, сообщило Минэнерго страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей .

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 5 сентября, выросли на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 365 тысяч баррелей.