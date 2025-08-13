Поиск

Запасы нефти в США выросли за неделю на 3,04 млн баррелей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,04 млн баррелей - до 426,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем ожидали их снижения на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 8 августа, сократились на 792 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 714 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, повысились на 45 тыс. баррелей.

