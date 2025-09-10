Рынок акций РФ снизился из-за санкционных рисков

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз, игроки фиксировали прибыль после роста с начала недели из-за рисков новых антироссийских санкций Запада и геополитической напряженности; факторами поддержки оставались ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу и подросшая нефть (фьючерс на Brent вновь превысил $67 за баррель). Индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2900 пунктов за счет ослабления рубля, лидировали в откате акции "Газпрома" (-2,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2914,26 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1081,07 пункта (-2,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 сентября, составил 84,9211 руб. (+1,68 рубля).

Подешевели также акции "ММК" (-2,1%), "Русала" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,7%), "НЛМК" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -0,6% "префы"), "Северстали" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), АФК "Система" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,2%), ВТБ (-1,2%), Сбербанка (-1,1% и -1,1% "префы"), "МТС" (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "Роснефти" (-0,8%), "ВК" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Группа Астра" (+2,5%), МКБ (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%), "Норникеля" (+0,4%), "Татнефти" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Китая и Индии до 100%, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить разрешение ситуации вокруг Украины, сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников издания, президент выдвинул данное требование после участия во встрече высших должностных лиц США и ЕС в Вашингтоне.

"Мы готовы начать, готовы начать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас", - заявил один из американских чиновников. Второй собеседник газеты заявил, что Вашингтон готов поддержать любые тарифы в отношении Китая и Индии, введенные Брюсселем.

Также Трамп сообщил, что может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на текущей или следующей неделе. В ответ на вопрос журналиста, может ли разговор с Путиным состояться на текущей неделе, Трамп сказал: "Я думаю, на этой или в начале следующей недели".

Тем временем председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала к срочной работе над новым решением по финансированию военных усилий Украины за счет российских замороженных активов, выдвинув предложение о "репарационном кредите".

"Используя остатки денежных средств, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут затронуты. И риск придется нести коллективно", - заявила глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге с ежегодным докладом о состоянии Европейского союза. По ее словам, "Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации".

Она сказала, что эти деньги помогут Украине уже сегодня, но они также будут иметь "решающее значение для безопасности Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в интервью изданию The Washington Post, что власти США считают возможным развитие экономических отношений с РФ после того, как удастся урегулировать кризис на Украине.

"Если мир удастся заключить, то президент Дональд Трамп будет открыт к заключению целого ряда экономических соглашений, которые окажутся выгодны США", - сказал вице-президент.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи провел среду в осторожных настроениях, курсируя над уровнем 2900 пунктов, что было связано с тревожными новостными поводами (с утра СМИ сообщили о падении неизвестных БПЛА в Польше) и с ожиданием вечерней публикации Росстата по инфляции. Внимание инвесторов к статистике будет особенно высоким, так как уже в эту пятницу ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке. Факторами поддержки отечественных акций выступили импульс ослабления рубля и рост котировок сырья, в том числе нефти.

В четверг ЕЦБ проведет заседание, изменений в части ставок не ожидается. В США будет опубликован индекс потребительских цен за август, ежемесячные отчеты выпустят МЭА и ОПЕК. На российском рынке "ФосАгро" проведет ВОСА, в повестке вопрос утверждения полугодовых дивидендов. Прогноз по индексу МосБиржи на 11 сентября - колебания в коридоре 2850-2950 пунктов, полагает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, рынок акций РФ в середине недели просел на фоне сохраняющихся геополитических рисков и обсуждений новых санкций Запада против РФ. Поддержкой остаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России на заседании в пятницу и укрепившаяся нефть.

В центре внимания также остается ход консультаций США и ЕС о мерах по усилению экономического давления на Россию, включая обсуждение замороженных активов. Дополнительным источником неопределенности стало заявление президента США Трампа с предложением ЕС повысить пошлины на импорт из Китая и Индии до 100% для усиления давления на РФ. При этом американский лидер допустил возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным уже на этой или следующей неделе. На этом фоне инвесторы осторожно оценивают перспективы рынка.

Для индекса МосБиржи уровнем поддержки остается отметка 2850 пунктов, а целью возможного дальнейшего роста - рубеж 3000 пунктов, считает Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитический фон остается напряженным, рынок акций РФ пока не получает обнадеживающих новостей.

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Европейские акции продолжали консолидацию в отсутствие значимых импульсов движения, а американские с воодушевлением ждали сентябрьского заседания ФРС. Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии находились в минусе: рублевый индикатор в очередной раз отступил от сопротивления 2940 пунктов, а долларовый на фоне ослабления рубля опустился ниже 1100 пунктов. Не исключено, что рубль перед пятничным заседанием ЦБ РФ перейдет к консолидации у достигнутых отметок, полагает Кожухова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова полагает, что ключевую роль сейчас играет ослабление рубля, что делает интересными прежде всего бумаги экспортеров. Монетарный фактор поддержки достаточно отыгран (рынок ожидает снижения ставки ЦБ до 16% годовых), но важны будут комментарии регулятора, поэтому бумаги, которым критичен уровень ставки, также остаются в фокусе внимания.

Компании, занимающиеся российским программным обеспечением, сейчас основные бенефициары снижения ставки ЦБ, так как это будет способствовать разморозке бюджетов их ключевых заказчиков, полагает эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что после 7 сессий непрерывного падения российской валюты наблюдается ее перепроданность, не исключено, что девальвационные процессы на непродолжительное время встанут на паузу.

Ослабление рубля оказывает поддержку индексу МосБиржи, в котором превалируют акции экспортеров. Однако перед наращиванием позиций нужно дождаться закрепления индекса выше 2950 пунктов и пятничного решения ЦБ РФ по ставке. Если регулятор не снизит ставку сразу на 2 п.п., разочарование может быть сильным, считает Антонов.

Зарубежные фондовые рынки

В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), просела Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,2-0,4%) и нет единого вектора в США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-0,5%, но просел на 0,4% Dow).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе опустились на 0,4% в годовом выражении, показав самое резкое снижение с февраля этого года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,2%, по данным Trading Economics. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в августе выросли на 0,9% в годовом выражении, максимальными темпами за полтора года. В помесячном выражении индекс CPI не изменился.

Цены производителей в США (индекс PPI) в августе снизились на 0,1% в помесячном выражении, говорится в сообщении министерства труда страны. Снижение индекса, зафиксированное впервые за четыре месяца, стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали роста на 0,3%, по данным Trading Economics.

Относительно августа прошлого года индекс PPI вырос на 2,6%. Прогноз предусматривал повышение на 3,3%.

Заседание ФРС состоится 16-17 сентября, и рынок оценивает шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов в 91,7%, а также видит 8,3%-ю вероятность того, что ставка будет понижена сразу на 50 б.п.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены "плюсуют" на ожиданиях усиления давления США на покупателей российской нефти, а также из-за очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке, что добавляет премию котировкам за геополитический риск.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $67,57 за баррель (+1,8% и +0,6% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,89 за баррель (+2% и +0,6% во вторник).

Президент США Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Китая и Индии до 100%, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить разрешение ситуации вокруг Украины, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, президент выдвинул данное требование после участия во встрече высших должностных лиц США и ЕС в Вашингтоне.

Израиль накануне нанес удар по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе. Эти действия ставят под угрозу усилия США по достижению мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, которое могло бы свести на нет оставшуюся премию за риск в ценах на нефть, связанную с ближневосточным конфликтом, отмечает агентство Bloomberg.

Тем временем, как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "Группа Черкизово" (-3%), ПАО "Ви.ру" (-3%), ПАО "Таттелеком" (-2,8%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-2,4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-2,4%), ПАО "Ламбумиз" (-2,3%), ПАО "Яковлев" (-2,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-2,1%), "АГ Кристалл" (-2,1%).

Выросли бумаги ПАО "Светофор Групп" (+9,8% и +9,9% "префы"), ПАО "Группа Аренадата" (+7,5%), "Якутскэнерго" (+6,3%), ПАО "ИВА" (+5,7%), ПАО "Диасофт" (+2,5%), "Трубной металлургической компании" (+2,1%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,32 млрд рублей (из них 7,04 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,17 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,85 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).