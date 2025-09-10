Поиск

Fitch повысило прогноз цен на медь до 2028 года и пересмотрело оценки для других металлов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, угля, цветных и драгоценных металлов на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

Ожидания для стоимости меди были повышены до 2028 года и на среднесрочную перспективу, что отражает устойчивый рост потребления и очень низкий уровень запасов металла.

Аналитики агентства прогнозируют повышение потребления рафинированной меди в мире на 2-3% в 2025-2026 гг. благодаря устойчивому спросу, особенно в Китае, несмотря на ослабление мировой экономики. Поставки меди, как ожидается, увеличится на 1,5-2% в 2025-2026 гг.

"Мы также повысили наши краткосрочные допущения по железной руде, австралийскому энергетическому углю и металлам платиновой группы и снизили по никелю, что отражает изменение его цены с начала года", - говорится в сообщении агентства.

Fitch ожидает увеличения спроса на алюминий с примерно 74 млн тонн в текущем году до 80 млн тонн в 2030 г. Для удовлетворения этого спроса будут построены новые мощности.

Повышение прогноза для цены цинка в 2028 г. отражает усиление вероятности формирования дефицита на мировом рынке в этот год.

"Дальнейший рост геополитической премии, обусловленный статусом золота как безопасного актива, подтверждает наши более высокие прогнозы на 2025-2026 гг. и на среднесрочную перспективу, - говорится в обзоре. - Опасения по поводу ослабления доллара США привели к увеличению притока инвестиций в золото, что привело к рекордному росту цен.

Более высокие ожидания для металлов платиновой группы на 2025 г. отражают динамику цен в этом году.

"Мы ожидаем, что повышение цен является временным после перебоев с поставками в ЮАР в начале этого года, накопления запасов из-за опасений по поводу пошлин и спекулятивных операций. Рынки платины и палладия остаются достаточно обеспеченными поставками, а фундаментальные показатели соотношения спроса и предложения сохраняются неизменными", - отмечают аналитики агентства.

Предположение о более высоких краткосрочных ценах на литий отражает недавний резкий рост котировок на спотовом рынке после приостановки на три месяца работы горнодобывающих предприятий в Китае, на долю которого приходится около 6% мирового производства лития. Более высокий прогноз на 2028 год отражает ожидания повышения спроса на электромобили, говорится в отчете.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):

Сырье:2025г2025г2026г2026г2027г2027г2028г2028гсреднеср.прогноз
-старыйновыйстарыйновыйстарыйновыйстарыйновыйстарыйновый
никель15500153001500015000150001500015000150001500015000
медь9200950085009000800085007500800075008000
цинк2700270026502650255025502500255025002550
алюминий2500250025002500230025002300250023002500
железная руда, Китай90958585757570707070
золото, $ за унцию2800300024002700200020001800180016001800
коксующийся уголь180180180180180180180180170170
энергетический уголь, Австралия951009090909085858080
энергетический уголь, Китай90909090909085858080
платина, $ за унцию10251125105010501050105010001000900900
палладий, $ за унцию9751025105010001050105010001000900900
родий, $ за унцию4500525040004000400040003500350030003000
литий900095001000010000120001200012000125001500015000
кобальт28000280002500025000250002500025000250002500025000

Fitch Fitch Ratings медь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Росстат сообщил о дефляции в августе в 0,4%

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });