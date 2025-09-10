Fitch повысило прогноз цен на медь до 2028 года и пересмотрело оценки для других металлов
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, угля, цветных и драгоценных металлов на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
Ожидания для стоимости меди были повышены до 2028 года и на среднесрочную перспективу, что отражает устойчивый рост потребления и очень низкий уровень запасов металла.
Аналитики агентства прогнозируют повышение потребления рафинированной меди в мире на 2-3% в 2025-2026 гг. благодаря устойчивому спросу, особенно в Китае, несмотря на ослабление мировой экономики. Поставки меди, как ожидается, увеличится на 1,5-2% в 2025-2026 гг.
"Мы также повысили наши краткосрочные допущения по железной руде, австралийскому энергетическому углю и металлам платиновой группы и снизили по никелю, что отражает изменение его цены с начала года", - говорится в сообщении агентства.
Fitch ожидает увеличения спроса на алюминий с примерно 74 млн тонн в текущем году до 80 млн тонн в 2030 г. Для удовлетворения этого спроса будут построены новые мощности.
Повышение прогноза для цены цинка в 2028 г. отражает усиление вероятности формирования дефицита на мировом рынке в этот год.
"Дальнейший рост геополитической премии, обусловленный статусом золота как безопасного актива, подтверждает наши более высокие прогнозы на 2025-2026 гг. и на среднесрочную перспективу, - говорится в обзоре. - Опасения по поводу ослабления доллара США привели к увеличению притока инвестиций в золото, что привело к рекордному росту цен.
Более высокие ожидания для металлов платиновой группы на 2025 г. отражают динамику цен в этом году.
"Мы ожидаем, что повышение цен является временным после перебоев с поставками в ЮАР в начале этого года, накопления запасов из-за опасений по поводу пошлин и спекулятивных операций. Рынки платины и палладия остаются достаточно обеспеченными поставками, а фундаментальные показатели соотношения спроса и предложения сохраняются неизменными", - отмечают аналитики агентства.
Предположение о более высоких краткосрочных ценах на литий отражает недавний резкий рост котировок на спотовом рынке после приостановки на три месяца работы горнодобывающих предприятий в Китае, на долю которого приходится около 6% мирового производства лития. Более высокий прогноз на 2028 год отражает ожидания повышения спроса на электромобили, говорится в отчете.
Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):
|Сырье:
|2025г
|2025г
|2026г
|2026г
|2027г
|2027г
|2028г
|2028г
|среднеср.
|прогноз
|-
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|никель
|15500
|15300
|15000
|15000
|15000
|15000
|15000
|15000
|15000
|15000
|медь
|9200
|9500
|8500
|9000
|8000
|8500
|7500
|8000
|7500
|8000
|цинк
|2700
|2700
|2650
|2650
|2550
|2550
|2500
|2550
|2500
|2550
|алюминий
|2500
|2500
|2500
|2500
|2300
|2500
|2300
|2500
|2300
|2500
|железная руда, Китай
|90
|95
|85
|85
|75
|75
|70
|70
|70
|70
|золото, $ за унцию
|2800
|3000
|2400
|2700
|2000
|2000
|1800
|1800
|1600
|1800
|коксующийся уголь
|180
|180
|180
|180
|180
|180
|180
|180
|170
|170
|энергетический уголь, Австралия
|95
|100
|90
|90
|90
|90
|85
|85
|80
|80
|энергетический уголь, Китай
|90
|90
|90
|90
|90
|90
|85
|85
|80
|80
|платина, $ за унцию
|1025
|1125
|1050
|1050
|1050
|1050
|1000
|1000
|900
|900
|палладий, $ за унцию
|975
|1025
|1050
|1000
|1050
|1050
|1000
|1000
|900
|900
|родий, $ за унцию
|4500
|5250
|4000
|4000
|4000
|4000
|3500
|3500
|3000
|3000
|литий
|9000
|9500
|10000
|10000
|12000
|12000
|12000
|12500
|15000
|15000
|кобальт
|28000
|28000
|25000
|25000
|25000
|25000
|25000
|25000
|25000
|25000