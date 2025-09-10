Fitch повысило прогноз цен на медь до 2028 года и пересмотрело оценки для других металлов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, угля, цветных и драгоценных металлов на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

Ожидания для стоимости меди были повышены до 2028 года и на среднесрочную перспективу, что отражает устойчивый рост потребления и очень низкий уровень запасов металла.

Аналитики агентства прогнозируют повышение потребления рафинированной меди в мире на 2-3% в 2025-2026 гг. благодаря устойчивому спросу, особенно в Китае, несмотря на ослабление мировой экономики. Поставки меди, как ожидается, увеличится на 1,5-2% в 2025-2026 гг.

"Мы также повысили наши краткосрочные допущения по железной руде, австралийскому энергетическому углю и металлам платиновой группы и снизили по никелю, что отражает изменение его цены с начала года", - говорится в сообщении агентства.

Fitch ожидает увеличения спроса на алюминий с примерно 74 млн тонн в текущем году до 80 млн тонн в 2030 г. Для удовлетворения этого спроса будут построены новые мощности.

Повышение прогноза для цены цинка в 2028 г. отражает усиление вероятности формирования дефицита на мировом рынке в этот год.

"Дальнейший рост геополитической премии, обусловленный статусом золота как безопасного актива, подтверждает наши более высокие прогнозы на 2025-2026 гг. и на среднесрочную перспективу, - говорится в обзоре. - Опасения по поводу ослабления доллара США привели к увеличению притока инвестиций в золото, что привело к рекордному росту цен.

Более высокие ожидания для металлов платиновой группы на 2025 г. отражают динамику цен в этом году.

"Мы ожидаем, что повышение цен является временным после перебоев с поставками в ЮАР в начале этого года, накопления запасов из-за опасений по поводу пошлин и спекулятивных операций. Рынки платины и палладия остаются достаточно обеспеченными поставками, а фундаментальные показатели соотношения спроса и предложения сохраняются неизменными", - отмечают аналитики агентства.

Предположение о более высоких краткосрочных ценах на литий отражает недавний резкий рост котировок на спотовом рынке после приостановки на три месяца работы горнодобывающих предприятий в Китае, на долю которого приходится около 6% мирового производства лития. Более высокий прогноз на 2028 год отражает ожидания повышения спроса на электромобили, говорится в отчете.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):