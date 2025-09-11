Lufthansa намерена увеличить долю в итальянской ITA до 90% к июню 2026 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa планирует увеличить долю в авиакомпании ITA Airways (ранее Alitalia) до 90% к июню 2026 года и обсуждает это с Министерством экономики Италии, пишет Corriere della Sera со ссылкой на информированные источники.

Окончательное решение ожидается в апреле или мае 2026 года.

По данным газеты, Lufthansa заплатит 325 млн евро, чтобы увеличить долю в ITA с нынешних 41%, в дополнение к 100 млн евро, которые будут выплачены в связи с достижением итальянской авиакомпанией определенных показателей.

Lufthansa выкупила у государства 41% акций ITA в 2024 году, и по соглашению с властями Италии имеет возможность увеличить долю в компании до 90% летом следующего года.

Германская авиагруппа привязала сроки приобретения дополнительных акций ITA в том числе к тому, как быстро последняя сможет улучшить показатели рентабельности.

С начала 2025 года капитализация Lufthansa выросла на 21,7%.