Российский рынок акций в четверг просел на санкционных рисках

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг продолжил снижение на фоне геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и подешевевший нефти (фьючерс на Brent подешевел в район $66 за баррель); фактором поддержки остались ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Банка России в условиях снижения потребительских цен.

Индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2900 пунктов за счет ослабления курса рубля, лидерами снижения выступили акции "НЛМК" (-2,8%), "Ростелекома" (-2,8%) и "Группы компаний ПИК" (-2,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2908,14 пункта, индекс РТС снизился на 1,1% до 1069,43 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 12 сентября, составил 85,6647 рубля (+74,36 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-1,9%), "Т-Технологии" (-1,9%), АФК "Система" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,6% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "Норникеля" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "ВК" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+5,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Русала" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "Роснефти" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,1%).

Конкретных договоренностей о дате проведения телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа пока нет, но при необходимости он может быть весьма оперативно согласован, заявили в Кремле.

Совет директоров Банка России 12 сентября будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов, говорят аналитики. Регулятор предпочтет больший шаг - в 200 базисных пунктов (до 16% годовых), считает большинство экспертов. Лишь небольшая часть экономистов прогнозирует ее уменьшение на 100 базисных пунктов (до 17% годовых).

Перед сентябрьским заседанием ЦБ не стал давать дополнительных сигналов. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения. По итогам заседания мы, как всегда, раскроем, какие на самом деле варианты рассматривались", - сообщил на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

Рост потребительских цен в России за неделю со 2 по 8 сентября составил 0,1% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября.

Снижение цен в августе 2025 года составило 0,4% после роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, 0,43% в мае, 0,4% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил Росстат. За январь-август 2025 года потребительские цены в повысились на 3,94%.

Снижение цен в августе оказалось существенно сильнее ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал дефляцию в августе на уровне 0,17%, недельные цифры предполагали снижение цен на 0,24%.

ЦБ накануне совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции: в августе она снизилась, вернувшись на уровень июля. Как следует из опубликованных Банком России данных, инфляция в августе с устранением сезонности составила 0,33% против 0,68% в июле, 0,34% в июне, 0,36% в мае, 0,40% в апреле, 0,56% в марте, 0,6% в феврале и 0,81% в январе.

Оперативное командование вооруженных сил Польши в среду сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Позднее премьер-министр Дональд Туск заявил, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".

В Минобороны России заявили, что на территории Польши никакие объекты для поражения не планировались, отметив, что дальность применения беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Министерство также заявило о готовности к консультациям с военным ведомством Польши.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг понес умеренные потери, временами отступая под уровень 2900 пунктов. Геополитическая неопределенность призывала инвесторов к осторожности, наряду с приближением заседания ЦБ по ставке. Данные Росстата по инфляции показали дальнейшее снижение темпов годового роста цен в район 8,1%.

На мировых рынках сохранялся оптимизм, связанный с ожиданиями снижения процентных ставок ФРС. Потребительские цены в США прибавили в августе 2,9% г/г после июльских 2,7%, но это прогнозировалось аналитиками. ЕЦБ во второй раз подряд оставил без изменений все три ключевые процентные ставки, это решение тоже не стало сюрпризом, отмечает эксперт.

Ключевым событием недели станет заседание ЦБ 12 сентября. Вероятнее всего, регулятор понизит учетную ставки сразу на 200 б.п., до 16% годовых. Оперативные данные по инфляции и экономическому росту подсказывают возможность такого шага. Впрочем, твердого консенсуса на рынке в этот раз нет - резкий девальвационный импульс в рубле, высокие инфляционные ожидания, оперативная статистика по кредитованию и геополитическая неопределенность могут подсказать регулятору и более осторожное решение. В этом случае в пятницу в акциях возможна умеренная фиксация прибыли. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 сентября - движение в рамках 2850-2950 пунктов, считает Шепелев.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич также полагает, что от ЦБ в пятницу ожидается снижение ключевой ставки до 16% годовых, что позитивно для рынка акций. В сложившейся ситуации индекс МосБиржи может попытаться выйти вверх из диапазона 2900-2950 пунктов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что большинство участников рынка ожидает снижения ставки ЦБ на 200 базисных пунктов (до 16% годовых), однако эксперты компании полагают, что Банк России прибегнет к более осторожному подходу и понизит ставку на 100 б.п. В пользу снижения ставки выступают данные Росстата, отражающие ослабление инфляционного давления. В августе была зафиксирована дефляция на уровне 0,4%, а годовая инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% на конец июля, отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг просел, испытывая недостаток в обнадеживающих геополитических факторах. Покупки в акциях ВТБ наблюдались в ожидании обнародования цены допэмиссии.

На западных фондовых площадках в четверг преобладал оптимизм. Свежие данные по инфляции в США подтверждают высокую вероятность скорого снижения процентной ставки ФРС, что заверяет рынки в перспективе сохранения стабильности крупнейшей экономики мира. Индексы МосБиржи и РТС в четверг просели, но рублевый индикатор отвоевал часть внутридневных потерь и вернулся выше отметки 2900 пунктов за счет ослабления рубля. Шаг снижения ставки ЦБ РФ составит от 1 до 2 процентных пунктов, при этом любой более жесткий сценарий, включая тон регулятора, в моменте может помочь рублю, считает Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 1 п.п. растет.

Российский рынок акций накануне достигал зоны сопротивления 2930-2950 пунктов, но пробить ее не смог. Можно говорить о том, что росту помешал инцидент с беспилотниками в Польше, но лучше считать, что причиной усиления негативных настроений стали внутренние факторы, в частности, падение курса рубля.

"Покупать акции под ожидания уверенного монетарного послабления ЦБ мы не рекомендуем", - отметил Антонов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,3-1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-1,2%).

Индекс доверия крупного бизнеса к экономике Японии (BSI) вырос в третьем квартале до 3,8% по сравнению с минус 4,8% в предыдущие три месяца, согласно данным правительства. Это стало неожиданностью, так как аналитики прогнозировали, что он будет находиться на отметке минус 3,3%.

Цены производителей в Японии в августе снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца и повысились на 2,7% в годовом выражении. Эксперты ожидали сокращения первого показателя на 0,1% и роста второго на 2,7%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,9% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в июле.

На нефтяном рынке в четверг цены снизились после роста в предыдущие дни из-за усиления геополитической напряженности.

К 18:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1,7% до $66,32 за баррель (+1,7% в среду), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2% до $62,43 за баррель (+1,7% накануне).

МЭА повысило оценки по росту мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тысяч б/с. "Рост мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году - на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с", - сообщается в отчете агентства. С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,9 млн б/с.

Данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (-8,7%), ПАО "ИВА" (-6,3%), ПАО "Ижсталь" (-3,5%), МКПАО "Группа "Эталон" (-3,1%), ПАО "Светофор Групп" (-3,1%), ПАО "Россети Центр" (-3%).

Подорожали бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+6%), ПАО "Теплант Восток" (+4,7%), "Росгосстраха" (+3,1%), МКПАО "Циан" (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,76 млрд рублей (из них 15,58 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 8,45 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,38 млрд рублей на акции "Т-Технологии").