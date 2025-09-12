Рубль на "Мосбирже" чуть дорожает к юаню перед заседанием ЦБ по ставке

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в пятницу рубль немного дорожает к юаню, корректируясь вверх перед заседанием Банка России по ключевой ставке.

За первую минуту торгов юань подешевел на 2,5 копейки, до 11,924 рубля. При этом юань оказался на 1,33 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Фундаментальных факторов для закрепления курса пары юань/рубль выше уровня в 12 рублей за юань в текущий момент не видно, национальная валюта обладает потенциалом укрепления, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Китайская валюта в пятницу вновь может протестировать сопротивление на уровне 12 рублей за юань, при этом в текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению выше данной отметки. Более того, с точки зрения спроса и предложения, на наш взгляд, до конца сентября для китайской валюты остается актуальным нижняя половина нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей за юань, что создает потенциал для восстановления рубля в ближайшие недели, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что снижение регулятором ключевой ставки на заседании в пятницу, 12 сентября, на 200 базисных пунктов, по нашим оценкам, в большей степени уже заложено в котировки пары юань/рубль и может способствовать продажам в китайской валюте "на факте"".

Совет директоров Банка России в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков ждет ее снижения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, некоторые эксперты допускают меньший шаг - в 100 б.п. - до 17%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе не стал давать дополнительных сигналов. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения", - сказал он ранее.

ЦБ накануне совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции: в августе она снизилась, вернувшись на уровень июня. Инфляция в августе с устранением сезонности составила 0,33% против 0,68% в июле и 0,34% в июне, базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе составил 0,33% против 0,34% в июле и 0,32% в июне.

Это второй раз, когда Банк России публикует расчеты по сезонно скорректированной инфляции сразу после выхода данных Росстата по месячной инфляции и в преддверии заседания совета директоров по ставке. Впервые ЦБ это сделал год назад, тоже накануне заседания по ставке. Публикация этих данных тогда привела к корректировке ожиданий некоторых аналитиков.

Росстат в среду опубликовал данные по динамике цен за август и начало сентября. В августе была зафиксирована дефляция, снижение цен составило 0,4% после роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ). Августовские данные оказались существенно сильнее ожиданий рынка и недельной динамики. Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 сентября составил 0,1% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2025 года замедлилась до 8,14% (аналитики ожидали 8,39%) с 8,79% на конец июля. На 8 сентября годовая инфляция ускорилась до 8,16%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,10%, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть опускаются в пятницу на растущих опасениях, что рынок столкнется с избытком предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило оценки роста мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тысяч баррелей в сутки.

"Повышение мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году - на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с", - говорится в отчете МЭА. С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с избыток ее предложения на рынке может составить более 1,9 млн б/с.

К 10:07 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,78% до $65,91 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,77%, до $61,88 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8% в связи с опасениями обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожиданиями усиления давления на покупателей российской нефти со стороны США и Европы.