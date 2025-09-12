Поиск

ЦБ не увидел значимого снижения напряженности на рынке труда в РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке труда в РФ остается напряженной, хотя количество предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совет директоров.

"Напряженность на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться", - отмечают в ЦБ.

"Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда", - указано в пресс-релизе.

В ЦБ напомнили, что безработица находится на исторических минимумах.

Как сообщал Росстат, безработица в России в июле 2025 года не изменилась относительно июня и мая, составив 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года.

