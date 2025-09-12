Поиск

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам на 4 процентных пункта, в ближайшее время планирует улучшить условия по ипотечным и автокредитным программам, сообщил банк.

"Снижение ставки ЦБ позволило нам сразу улучшить условия по кредитам наличными, что особенно актуально для заемщиков в разгар "делового сезона". Это лишь первый шаг, сейчас мы активно работаем над смягчением условий по ипотеке и автокредитам, решение по снижению ставок примем в ближайшее время", - сказал через пресс-служба заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

По оценкам ВТБ, рынок розничного кредитования во втором полугодии может вырасти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть продаж придется на ипотеку (2,5 трлн рублей) и кредиты наличными (2,3 трлн рублей). Даже несмотря на снижение ставок по рыночным ипотечным программам, они останутся достаточно высокими. Поэтому основной спрос будет сосредоточен на льготных программах жилищного кредитования, отмечает ВТБ.

Согласно прогнозу банка, рынок сбережений физлиц отреагирует на решение регулятора пропорциональным снижением ставок по депозитам в течение следующих двух недель. Тем не менее доходность по накопительным продуктам все равно останется в двузначном диапазоне - россияне сохранят тренд на накопления по ставкам, превышающим уровень инфляции.

Рынок рублевых сбережений в августе замедлился, по оценке ВТБ. Банк связывает это с сезоном отпусков и традиционными тратами в преддверии учебного года. В сентябре ВТБ ожидает продолжения прироста рынка, с темпом +0,5-0,6% к августу.

Банк России 12 сентября снова снизил ключевую ставку - на этот раз на 100 б.п., до 17% годовых с 18% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 октября.

