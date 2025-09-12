Поиск

Бизнес ждет более радикального снижения ставки ЦБ для возобновления инвестактивности

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Решение совета директоров ЦБ РФ о снижении ставки на 100 базисных пунктов, до 17%, недостаточно для того, чтобы активизировать инвестиционную активность бизнеса, нужны более радикальные шаги, заявил "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Снижение ключевой ставки до 17% - это шаг в верном направлении. Бизнес приветствует закрепившуюся тенденцию на снижение ставки, хотя мы понимаем, что 17% - это слишком высокий уровень для того, чтобы бизнес вернулся к активной инвестиционной повестке", - сказал он.

"Очень ждем дальнейшего - более радикального - снижения", - добавил Шохин.

Ранее он говорил журналистам, что бизнес рассчитывает на поэтапное сокращение уровня ставки ЦБ с тем, чтобы к концу года она достигла уровня в 14%.

Ранее в пятницу совет директоров ЦБ понизил ставку до 17% с 18%. Вариант снижения ключевой ставки на 200 базисных пунктов, который рынок считал основным перед сентябрьским заседанием совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, даже не рассматривался. "Рассматривались два варианта на заседании - это снижение ставки на 1 процентный пункт и сохранение ставки", - сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

